Pese al repunte de la tasa de empleo, cuántos empleadores perdió Mendoza este año

Hasta septiembre pasado se refleja, según el análisis del CEPA, "una tendencia negativa en el tejido empresarial" durante los dos últimos años.

Trabajo-estados-unidos-efe-1 La industria es uno de los rubros más afectados por la pérdida de empleadores, más allá del leve repunte en la tasa de empleo

Empleadores en Mendoza: rubros más afectados

Así, el último dato registrado es de 20.674 empleadores en Mendoza. Esto es, 966 menos que los que había en noviembre del 2023 (21.640), un 4,5% en términos relativos.

De ese total, poco más de la mitad correspondió al último año. Para la estadística hasta el noveno mes del 2015 la cantidad de empleadores del sector privado disminuyó 2,6% interanual (-552 casos por debajo del 2024).

Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 dentro del sector privado, “Servicio de transporte y almacenamiento” fue el rubro más afectado, con una pérdida de 254 empleadores, seguido por Agricultura y ganadería, con 248 menos.

Un poco más lejos quedó Comercio, con una caída de 162 casos, y Servicios profesionales, científicos y técnicos (-103). Lo dicho: el 99,7% de los casos corresponde al sector privado, mientras que el sector público es apenas marginal.

Leve repunte del empleo: ¿Adónde vamos?

Por otro lado, en el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas del sector privado tuvo un leve incremento en el margen.

La mejora equivale, de acuerdo al CEPA, a 38 puestos de trabajo nuevos, dado que se pasó de 273.936 en noviembre de 2023 a 273.974 en septiembre de 2025.

Y si bien en el noveno mes de este año, el empleo o la cantidad de trabajadores/as del sector privado creció 0,4% interanual (+1.755 casos), quedó 0,6% respecto de fines del 2023 (-1.690 casos).

Para el director del CEPA, Hernán Letcher, "el modelo de mercado de trabajo al que vamos está en la estadística del INDEC. Es decir, empleo registrado estancado o a la baja, y poniendo la lupa, sobre todo en sectores importantes como la industria".

A juicio de Letcher, "el empleo que se genere será de manera no registrada, o vía monotributo". Es decir, más cuentapropismo.