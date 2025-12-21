La edad en la que una persona ya es considerada "vieja" según un estudio científico

Gracias a un análisis del plasma demás 4.000 personas entre los 18 y 95 años, los resultados del estudio científico determinaron que surgen notorios cambios a la edad de 78 años.

Esto sucede porque, en lugar de simplemente aumentar o disminuir de manera constante o permanecer durante toda la vida, los niveles de muchas proteínas se mantienen durante un tiempo prolongado y luego, en un momento u otro, las personas sufren cambios repentinos.

estudio, vejez A los 78 años, una persona ya es considerada vieja.

Así las cosas, los resultados marcan que, a los 78 años, una persona ya es considerada vieja. Por supuesto, esto es algo meramente estadístico y que varía en cada caso.

Las tres etapas del envejecimiento

Además de determinar la edad en la que una persona ya es considerada "vieja" el estudio realizado en 2019 también demostró que el ser humano atraviesa tres etapas de envejecimiento.

En la primera franja se ubican las personas que se encuentran entre los 34 y los 60 años. En la segunda franja se encuentran las personas que tienen entre 60 y 78 años, edades en las que se acentúan los cambios físicos más notorios. La tercera franja da comienzo en los 78 años, donde se acelera el envejecimiento.