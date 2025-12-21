Florentino Paco: "Ninguno de mis emprendimientos es clandestino"

Florentino Paco 1 Los emprendimientos que todavía tiene que terminar Florentino Paco.

Si bien admitió que hay seis emprendimientos que están sin terminar, afirmó tajantemente que no son clandestinos, ya que cuentan con número de expediente general municipal. Un par data de 2015, otros dos de 2018 y el resto de 2021.

Aquí, el informe que se emitió esta semana en Canal 7:

Embed - PROMETIERON terminas las CASAS de Daniel Florentino Paco en 18 MESES

Florentino Paco: la desgracia a partir de la muerte de un niño

Tanto Daniel Florentino Paco como su abogado, Matías Santoni, reiteran que los seis barrios que están en ejecución serán terminados y escriturados a más tardar en un año y medio.

“Estamos trabajando con comisiones de vecinos, con el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Guaymallén y los organismos prestadores de servicios públicos para acelerar las obras. Estimamos que en un plazo de 12 a 18 meses vamos a terminar todas y escriturar las viviendas”, afirmó Santoni

Incluso estimó que a más tardar en 60 días reanudarán las tareas y actualizarán todos los expedientes para avanzar en los seis emprendimientos inmobiliarios que están a medio terminar.

Florentino Paco 3 Hay reportes de vecinos que habitan las casas con algunos problemas, como falta de servicios.

A partir de la muerte del niño Erik Mamaní, que cayó a un pozo en un terreno de Paco, se descubrieron irregularidades en las obras. La municipalidad las clausuró ¿Eran clandestinas esas obras?, le consultamos al letrado.

“No existe clandestinidad en ninguna de las obras. La muerte de ese chico fue una fatalidad, un accidente. Eso generó pánico entre los clientes y en la sociedad y nos generó un montón de demoras porque el ejecutivo municipal de ese momento decidió frenar todas las obras. Pero los expedientes están todos presentados en la comuna y se han pagado todos los aforos”

¿Por qué les permiten a los clientes habitar sus departamentos o casas sin servicios, sin la terminación de las obras?, le preguntamos a Santoni.

“Sí, quizás haya sido un error. Pero son casos puntuales donde algunos clientes se quisieron ir a vivir sin servicios. En esas situaciones nosotros dejamos constancia de cuál era la circunstancia en la que se iban a habitar. Por ejemplo, en el barrio Inka II, la empresa gastó U$S400.000 en la entrega de garrafas porque tuvimos una demora en las obras de Ecogas. En otra gastamos más de U$S600.000 pagando luz de obra para suministrar energía a todos los vecinos porque teníamos una demora con Edemsa”.

Reiteró que la postura de Idandi siempre ha sido responder a los clientes, dar la cara y que jamás Paco pensó en no cumplir o declararse en quiebra.

Florentino Paco 2 Los emprendimientos ya terminados por la empresa de Florentino Paco.

El cuestionado fideicomiso del Complejo Las Cumbres

El fiscal de Delitos Económicos, Hernán Ríos, también imputó a Daniel Paco, Onofre Paco, Diego Paco y Nilda Paco por el desbaratamiento de derechos acordados. Es por haber transferido el dominio total de un inmueble a un fideicomiso que habían adquirido con el boleto de compraventa, ya que el magistrado entiende que se modificaron plazos y condiciones y se colocó el terreno en un patrimonio de afectación.

Florentino Paco y su abogado Matías Santoni junto a Carina Scandura Florentino Paco y el abogado Matías Santoni dialogan con la periodista Carina Scandura, autora de esta nota. Foto: Gerardo Tejeda.

Este complejo privado está ubicado en Elpidio González y Estrada de Guaymallén. En el lugar habitan 250 familias. Numerosos vecinos comentaron que con el fideicomiso se habilitaba una especie de “permiso de simultaneidad” para que la gente que compró lotes en el emprendimiento continuara con las obras. Sin embargo, afirman algunos vecinos consultados, fue la propia comuna la que impidió avanzar con las tareas con diferentes trabas burocráticas.

Según fuentes judiciales, como el fiscal Ríos recibió 19 denuncias contra el clan Paco por este fideicomiso, nombró a una contadora de apellido Chirino como interventora para determinar cuáles son los incumplimientos de contrato y resolver las trabas que Idandi ha tenido para avanzar con las obras y en definitiva ver cómo se puede resolver la situación.

Florentino Paco 4 Las denuncias comenzaron a acumularse, pero Paco dice que cumplirá con todos.

Las idas y venidas con la lujosa casa de La Vacherie

A fines de julio de 2024 el juez civil Pablo Bittar ordenó el desalojo de la casa de Daniel Florentino Paco, ubicada en el barrio privado La Vacherie Country Golf, para dar cumplimiento con la ejecución hipotecaria en favor del empresario Guido Badaloni, que le vendió el inmueble pero no había cobrado un peso.

Si bien la propiedad iba a ser rematada, según el abogado Santoni, Paco acordó pagar con Badaloni y volvió a vivir en esa lujosa casa.

Florentino Paco retrato con expresión Florentino Paco se encuentra en medio de una puja jurídica. Foto: Gerardo Tejeda.

Sin embargo, el chalet fue nuevamente embargado por Marcos Celedón, quien reclamaba honorarios por haber representado legalmente a la familia Paco. En el expediente civil 25.915, consta que mediante una medida cautelar se suspendió un nuevo remate contra el constructor.

Incluso, Santoni acusó a Celedón de no poseer matrícula habilitante de abogado. Por lo que hubo contrademanda contra el presunto letrado por estafa.

“Esta persona adujo que era abogado y no lo era. Nosotros hemos constatado en la oficina de profesionales del Poder Judicial de Mendoza que esta persona no se encuentra matriculada y hay documentos suscriptos por él, imprimiendo un número de matrícula en los documentos que firmó en las causas de Daniel Paco”.

Esa causa está en el expediente “13-07814476-3 (25288) TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA DE PAZ-PRIMERO-PRIMERA PACO DANIEL FLORENTINO Y OTROS C/ CELEDÓN QUIROGA MARCOS FERNANDO P/ PROCESO DE CONOCIMIENTO POSTERIOR”.

En definitiva, el nuevo remate de la casa de La Vacherie está suspendido, mientras continúa la causa contra el demandante.