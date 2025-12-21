Un truco casero no solo sirve para limpiar la cocina o el baño. Hoy te comparto un procedimiento muy sencillo y útil para cuidar la valija de viaje y mantenerla siempre impecable.
Truco casero de verano: cómo limpiar la valija y eliminar el olor a humedad del interior
Con un truco casero y algunas recomendaciones puedes mantener tu valija limpia, con rico olor y como nueva por muchos veranos
Cuando volvemos de la playa, la montaña e incluso la ciudad, es normal que la valija esté llena de mugre o tierra. Lo mejor es limpiar la valija antes de guardarle nuevamente en el armario, retirar la arena, el polvo y eliminar el olor a encierro.
Lo primero y principal es vaciar la valija, revisar los bolsillos y poner la ropa sucia a lavar. Sacude la valija para retirar el polvo y la arena y luego pasa la aspiradora por cada bolsillo y compartimento, tal como se ve en el video de este truco casero.
Para limpiar la valija en profundidad, utiliza una mezcla de agua y detergente y con un cepillo suave refriega el exterior de la valija y las ruedas de la misma. Ventila bien la valija por unas horas para que el olor a encierro y humedad se vaya y, antes de guardarla, coloca una bolsita con arroz blanco crudo para que evite la formación de hongos en el interior.
Un truco casero y algo más: consejos para armar la valija
- Para que la valija quede más ordenada, separa la ropa por categorías. Coloca los shorts, por un lado, la ropa más abrigada y pesada debajo, la ropa interior en los bolsillos pequeños y los zapatos con bolsas para que no aplasten ni manchen las prendas. Por encima se ponen las cosas de uso diario, como pijama o toalla.
- Utiliza los bolsillos internos de la valija para la ropa interior y los accesorios. También puedes colocar en estos bolsillos las cremas, elementos de higiene, medicamentos y cosas livianas.
- Enrolla la ropa para colocarla en la valija. Este pequeño truco casero es muy efectivo para aprovechar la mayor cantidad de espacio. Además, las prendas llegan en perfecto estado a destino.
- Utiliza bolsas negras para envasar ropa al vacío y ocupar menos espacio en la valija. El efecto vacío lo puedes lograr con una aspiradora.
- Coloca en el fondo la ropa que menos vas a utilizar, según el destino, en la parte superior las prendas urgentes. Siempre es bueno llevar una muda de ropa en la mochila de mano, por si le pasa algo a la valija durante el viaje o tienes que esperar el check-in del hotel.
- En la funda interna que trae la valija, que suele tener un cierre en el medio, puedes guardar la ropa sucia cuando termina el viaje para que no se mezcle con las prendas limpias.