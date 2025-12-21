Truco casero de verano: cómo limpiar la valija y eliminar el olor a humedad del interior

valija abierta Una valija limpia y cuidada dura muchas más vacaciones y nos evita un gasto.

Con un truco casero: cómo limpiar la valija al volver de las vacaciones

Cuando volvemos de la playa, la montaña e incluso la ciudad, es normal que la valija esté llena de mugre o tierra. Lo mejor es limpiar la valija antes de guardarle nuevamente en el armario, retirar la arena, el polvo y eliminar el olor a encierro.

Lo primero y principal es vaciar la valija, revisar los bolsillos y poner la ropa sucia a lavar. Sacude la valija para retirar el polvo y la arena y luego pasa la aspiradora por cada bolsillo y compartimento, tal como se ve en el video de este truco casero.