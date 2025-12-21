En el presente, esa ambición volvió a tomar forma en Medio Oriente, una región que decidió transformar el desierto en escenario del futuro. Allí, se impulsa un proyecto que no solo busca ser grande, sino redefinir la escala misma de los edificios sobre el mundo.
Construyen el edificio más gigante del mundo en mitad del desierto: una construcción de 400 metros de ancho
El protagonista es The Mukaab, un proyecto de construcción anunciado oficialmente por Arabia Saudita como parte del programa Visión 2030. No se trata de un rascacielos tradicional, sino de un edificio cúbico gigante, concebido para convertirse en la estructura construida más grande del mundo por volumen.
Según el sitio oficial de New Murabba, este edificio estará ubicado en Riad, el Mukaab será el corazón de New Murabba, un nuevo distrito urbano pensado para vivir, trabajar y entretenerse dentro de una sola construcción.
Como es este edificio único en el mundo
Con dimensiones aproximadas de 400 metros de alto, ancho y largo, este edificio contendrá en su interior lo que equivale a decenas de rascacielos convencionales. En el centro del cubo se levantará una torre interna, rodeada por espacios habitables, hoteles, oficinas, comercios y zonas culturales. Toda la construcción estará conectado por sistemas inteligentes y una infraestructura diseñada para operar como una ciudad vertical encapsulada.
Así mismo, esta construcción resalta por
- Tecnología inmersiva y digital, con pantallas y entornos de realidad extendida.
- Diseño alineado con Vision 2030, orientado a diversificar la economía saudí.
- Se trata de un edificio con una infraestructura sustentable, pensada para eficiencia energética en clima desértico.