En el presente, esa ambición volvió a tomar forma en Medio Oriente, una región que decidió transformar el desierto en escenario del futuro. Allí, se impulsa un proyecto que no solo busca ser grande, sino redefinir la escala misma de los edificios sobre el mundo.

Construyen el edificio más gigante del mundo en mitad del desierto: una construcción de 400 metros de ancho

El protagonista es The Mukaab, un proyecto de construcción anunciado oficialmente por Arabia Saudita como parte del programa Visión 2030. No se trata de un rascacielos tradicional, sino de un edificio cúbico gigante, concebido para convertirse en la estructura construida más grande del mundo por volumen.