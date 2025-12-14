Filmaba a niñas con su teléfono, fue detenido y murió al tirarse del segundo piso.

En un hecho que ocasionó conmoción entre los asistentes, un empleado técnico de los Elencos Estables de la Nación murió en las últimas horas después de protagonizar un grave incidente en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires, durante un espectáculo en el que participaban grupos de niñas.
El lamentable episodio que se conoció en las últimas horas, ocurrió durante la noche del viernes en los camarines del edificio, donde grupos de alumnas de la Escuela de Formación Nacional en Danza se cambiaban tras la función “Navidades del mundo” que se desarrollo en ese imponente escenario. En ese momento, el empleado del edificio fue hallado en el sector y los padres lo acusaron de haber grabado a las menores con su teléfono celular.
De acuerdo a fuentes de la investigación, el hombre fue increpado por familiares de las niñas y para evitar algún hecho violento, el personal de seguridad del Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner) trasladó al empleado del lugar a otro sector del edificio. El hombre, algo alterado por la situación, fue llevado a una oficina del edificio donde "sufrió una crisis nerviosa y se arrojó por una ventana interna del segundo piso, quedando tendido con heridas graves sobre la calle Bouchard".
Personal del Same que en pocos minutos lo asistió en el lugar, lo trasladó de manera urgente bajo custodia policial a un hospital porteño al presentar heridas graves a causa de la caída, aunque se encontraba consciente. Sin embargo, pese a la atención de los médicos, su salud empeoró y falleció durante la mañana del sábado.
Mientras que tras el impactante momento, las niñas recibieron asistencia inmediata y se informó que estaban en buen estado de salud. Las autoridades del Palacio Libertad decidieron suspender las actividades mientras avanza la causa, que quedó bajo investigación de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La función se había desarrollado con toda normalidad en la Sala Auditorio Nacional del edificio y contó con la participación del Coro Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y la Escuela de Formación Nacional en Danza, bajo la dirección de Fernando Tomé.
El lamentable episodio protagonizado por el empleado del edificio, originó que las autoridades de la Dirección Nacional de Elencos Estables ordenaron la inmediata intervención del personal de seguridad y el desalojo del hombre del vestuario. El teléfono celular que habría sido utilizado para tomar registros "quedó en poder de la seguridad del lugar y fue incorporado a la investigación judicial".
El hecho quedó bajo investigación de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60, que habría caratulado el caso como "homicidio".