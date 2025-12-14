Filmaba a niñas con su teléfono, fue detenido y murió al tirarse del segundo piso.

Personal del Same que en pocos minutos lo asistió en el lugar, lo trasladó de manera urgente bajo custodia policial a un hospital porteño al presentar heridas graves a causa de la caída, aunque se encontraba consciente. Sin embargo, pese a la atención de los médicos, su salud empeoró y falleció durante la mañana del sábado.

Mientras que tras el impactante momento, las niñas recibieron asistencia inmediata y se informó que estaban en buen estado de salud. Las autoridades del Palacio Libertad decidieron suspender las actividades mientras avanza la causa, que quedó bajo investigación de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La función se había desarrollado con toda normalidad en la Sala Auditorio Nacional del edificio y contó con la participación del Coro Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y la Escuela de Formación Nacional en Danza, bajo la dirección de Fernando Tomé.

Incidente empleado ambulancia El empleado del Palacio Libertad fue llevado por una ambulancia a un hospital porteño, donde murió por las lesiones sufridas. Foto gentileza a24.com

El lamentable episodio protagonizado por el empleado del edificio, originó que las autoridades de la Dirección Nacional de Elencos Estables ordenaron la inmediata intervención del personal de seguridad y el desalojo del hombre del vestuario. El teléfono celular que habría sido utilizado para tomar registros "quedó en poder de la seguridad del lugar y fue incorporado a la investigación judicial".

El hecho quedó bajo investigación de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60, que habría caratulado el caso como "homicidio".