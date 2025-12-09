Una subcomisaria de Policía Científica se atrincheró y generó temor entre los empleados

Mientras las oficinas que albergan dependencias de Investigaciones fueron evacuadas, quienes se hicieron cargo del conflicto fuero los miembros del grupo GRIS. Ellos trabajaron durante una hora y media tratando de que la mujer depusiera su actitud. Finalmente lo lograron y la subcomisaria terminó entregándose.

Hospital El Carmen.JPG La mujer policía de la división Investigaciones fue trasladada al Hospital El Carmen.

Qué pasó con la subscomisaria atrincherada

Una vez que los mediadores lograron que depusiera su actitud y se tranquilizara, la subcomisaria aceptó ser trasladada por una ambulancia. Los médicos ordenaron llevarla al Hospital El Carmen, para que fuese atendida y estabilizada.

Fuentes consultadas indicaron que la mujer no tuvo intención de atacar a nadie, solo se encerró en una oficina con una compañera de trabajo que la acompañaba. Sin embargo, debió activarse el protocolo por precaución y para evitar que la mujer se provocara un daño o lo pudiera hacer a terceras personas.