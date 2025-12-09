Una mujer que se desempeña como subcomisaria de Policía Científica se atrincheró en la tarde de este martes en el edificio policial de Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo, de Ciudad.
Una subcomisaria de Policía Científica se atrincheró y generó temor entre los empleados
Ocurrió en el edificio policial en donde funciona Investigaciones. El grupo GRIS trabajó más de una hora para que la mujer depusiera su actitud
La situación tuvo en vilo a todo el personal que trabaja en el lugar, por lo que quienes estaba allífueron evacuados para que trabajara el grupo GRIS. Los integrantes de este cuerpo lograron que la mujer desistiera de su actitud, pero la situación generó alerta y pánico.
Cómo y por qué se atrincheró la mujer policía
Según trascendió, la subcomisaria estaría pasando por una crisis personal y en la tarde de este martes, esta situación la llevó a tomar la decisión de ingresar al edificio de la calle Belgrano y atrincherarse allí, mientras el personal que se desempeña en esta dependencia se vio obligado a salir del lugar.
Mientras las oficinas que albergan dependencias de Investigaciones fueron evacuadas, quienes se hicieron cargo del conflicto fuero los miembros del grupo GRIS. Ellos trabajaron durante una hora y media tratando de que la mujer depusiera su actitud. Finalmente lo lograron y la subcomisaria terminó entregándose.
Qué pasó con la subscomisaria atrincherada
Una vez que los mediadores lograron que depusiera su actitud y se tranquilizara, la subcomisaria aceptó ser trasladada por una ambulancia. Los médicos ordenaron llevarla al Hospital El Carmen, para que fuese atendida y estabilizada.
Fuentes consultadas indicaron que la mujer no tuvo intención de atacar a nadie, solo se encerró en una oficina con una compañera de trabajo que la acompañaba. Sin embargo, debió activarse el protocolo por precaución y para evitar que la mujer se provocara un daño o lo pudiera hacer a terceras personas.