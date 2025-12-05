Un policía de la custodia del gobernador capturó a un hombre que intentó robar una moto

En segundos llegó apoyo del personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), quienes esposaron al sospechoso. Al requisarlo encontraron que llevaba un cuchillo y algunas herramientas que utilizaría para forzar el sistema de encendido de los vehículos.

La Policía confirmó que el detenido tenía antecedentes

Al identificar al detenido con biométrico, verificaron su nombre y sus datos personales, pero también supieron que tiene varios antecedentes.

En el prontuario verificaron que tenía dos causas de encubrimiento de marzo y noviembre del 2021, un robo agravado de un vehículo en abril del 2021, y otro robo agravado en grado de tentativa en diciembre del 2021.

Por estos hechos, el 8 de marzo del 2022 fue condenado a 3 años con ejecución condicional, es decir, en libertad pero sujeto a normas que debía cumplir.

penales servicio penitenciario (1) El policía que trabaja como custodio del gobernador detectó al delincuente en el centro en el momento de querer robar una moto. Imagen ilustrativa.

Pero esto se terminó el 5 de diciembre del 2022 por intentar robar otro vehículo en la calle unos días antes, y pasó a cumplir la condena de manera efectiva en el penal.

Según el expediente, tenía que recuperar su libertad en octubre de este año, pero en marzo pasado el Juez Sebastián Sarmiento le dio la libertad condicional.

En un comunicado, señalaron que en enero de este año, antes de recuperar la libertad nuevamente, el servicio penitenciario había revocado el período de confianza en el que se encontrada el ahora detenido por la Policía debido a que tenía bajas de conceptos para obtener beneficios.