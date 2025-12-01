Policía hot fue suspendida por estas fotos y videos publicados OnlyFans

nicole-veron-policia-onlyfans

"Me tuve que abrir una cuenta de Only Fans... Con el sueldo actual de la policía no nos podemos sostener", afirmó la protagonistas de las fotos y videos.

Verón se defendió de las acusaciones de "indecoro" y aseguró: "No soy ninguna prostituta". La agente sostiene que su trabajo es una actuación que realiza en la tranquilidad de su casa, sin contacto físico.

policia-nicole-veron-onlyfans

Miedo al acoso de la agente de la policía y el fin de una carrera

La agente de la policía reconoció su error al usar el uniforme en OnlyFans, pero siente una "persecución increíble" por parte de la fuerza, comparándose con una delincuente. Confesó que usó el dinero facturado para pagar la matrícula y todo el año 2026 del colegio privado de su hija.

Verón teme que su carrera en la Policía esté terminada. Además del sumario administrativo que enfrenta, expresó su miedo a ser víctima de maltrato y acoso si regresa, recordando una denuncia previa que había realizado contra un comisario por acoso sexual.

Video de la "policía hot"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Hechosanderecho/status/1992331472360112431?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1992331472360112431%7Ctwgr%5Ee47e2c036889a159ff59b0b0db115aff52e55325%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiariouno.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17645868034752105&partner=&hide_thread=false “LaTiktokeraHot” tiene nueva cuenta de Instagram. Desplazada de la Policía de la Ciudad por afectar el buen nombre y honor de la institución, abrió un nuevo canal de contacto. pic.twitter.com/9QNvBtL75x — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 22, 2025