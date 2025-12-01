Policía hot fue suspendida por estas fotos y videos publicados OnlyFans

La agente de la Policía de la Ciudad Nicole Verón fue suspendida de la fuerza luego de que se viralizaran sus videos eróticos en OnlyFans, algunos de ellos utilizando el uniforme oficial. La joven de 25 años defendió su decisión, alegando que la actividad fue una respuesta a una "necesidad económica" que el sueldo policial no cubría.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, citando el informe del periodista Javier Firpo para Clarín, Verón facturó $6 millones en un mes, diez veces más de lo que percibía ($600.000) estando de licencia médica.
Policía tiktokera: el dilema económico y la defensa
La agente de la policía, madre de una hija de 8 años, explicó que la decisión surgió en un momento de vulnerabilidad. Se encontraba de licencia médica por secuelas de violencia de género (sufriendo episodios de epilepsia), y el costo de su medicación era inaccesible con su salario.
"Me tuve que abrir una cuenta de Only Fans... Con el sueldo actual de la policía no nos podemos sostener", afirmó la protagonistas de las fotos y videos.
Verón se defendió de las acusaciones de "indecoro" y aseguró: "No soy ninguna prostituta". La agente sostiene que su trabajo es una actuación que realiza en la tranquilidad de su casa, sin contacto físico.
Miedo al acoso de la agente de la policía y el fin de una carrera
La agente de la policía reconoció su error al usar el uniforme en OnlyFans, pero siente una "persecución increíble" por parte de la fuerza, comparándose con una delincuente. Confesó que usó el dinero facturado para pagar la matrícula y todo el año 2026 del colegio privado de su hija.
Verón teme que su carrera en la Policía esté terminada. Además del sumario administrativo que enfrenta, expresó su miedo a ser víctima de maltrato y acoso si regresa, recordando una denuncia previa que había realizado contra un comisario por acoso sexual.
Video de la "policía hot"