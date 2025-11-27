Dos hombres escaparon de una persecución a los tiros con la Policía en Guaymallén

Móviles policiales, jpeg La persecución fue durante 7 cuadras hasta que la Policía perdió de vista el auto de los sospechosos. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

La persecución fue por calle Lamadrid hasta Cañadita Alegre, por la que siguieron hasta convertirse en Arredondo. En todo ese trayecto, los sospechosos les dispararon a los policías que iban detrás de ellos.

El Gol negro dobló por calle José María Gutiérrez, hasta donde llegó el móvil que los perseguía debido a que los perdieron de vista.

Sin detenidos tras la persecución

Casi al mismo tiempo que los policías perdieron el rastro de los sospechosos, una persona llamó al 911 y alertó que en el cruce de calles Arredondo y Aramburu vio cuando los ocupantes del auto tiraron 2 armas de fuego.

Al ir hasta el lugar indicado, en las inmediaciones de la plaza San Cayetano, hallaron un revólver calibre 38 con 5 cartuchos, y una pistola 9 milímetros sin municiones. Las 2 armas de fuego fueron secuestradas por Policía Científica.

Las causas de la persecución en Guaymallén

Lo que se pudo determinar en la investigación fue que todo comenzó cuando 2 hombres intercambiaron una bicicleta por un monopatín eléctrico. Luego, quien se quedó con el monopatín se dio cuenta que no funcionaba y fue a reclamarle a su antiguo dueño.

Pero la respuesta que recibió no fue la esperada, ya que lo amenazó con ir con un arma de fuego a su casa si no dejaba de molestarlo.

comisaría 45 dorrego guaymallén Policías de la Comisaría 45 fueron quienes protagonizaron la persecución por las calles de Dorrego. Imagen ilustrativa.

Por el temor que tenía la víctima, se presentó junto a su madre en la Comisaría 45, donde le contó a los policías lo que había pasado y las amenazas que habían recibido.

Los policías decidieron acompañarlos hasta su casa y fue en ese momento que vieron al sospechoso en un auto junto a otro hombre en la esquina de calles Lamadrid y Tupungato, de Dorrego, Guaymallén.

Cuando el denunciado por amenazas sacó su arma de fuego y apuntó hacia las víctimas, se dio cuenta que estaban acompañados por policías y así comenzó la persecución que terminó sin detenidos.