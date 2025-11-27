Dos hombres en auto y la Policía protagonizaron una persecución las calles de Dorrego, Guaymallén. Los sospechosos atacaron a los efectivos a los tiros hasta que los perdieron de vista. Un testigo vio el momento en que los sujetos arrojaron las armas de fuego con las que dispararon. Por el momento, no hay detenidos.
Dos hombres escaparon de una persecución a los tiros con la Policía en Guaymallén
La persecución duró 7 cuadras hasta que la Policía perdió de vista a los sospechosos. Un testigo alertó que tiraron las armas de fuego con las que dispararon
El violento episodio ocurrió poco antes de las 21 del miércoles en calles Lamadrid y Tupungato, de Guaymallén, donde 2 hombres estaban dentro de un VW Gol Trend negro.
Al ver que la Policía pasaba por allí, escaparon a toda velocidad, y el móvil salió detrás de ellos con las balizas y sirena encendidas.
La persecución fue por calle Lamadrid hasta Cañadita Alegre, por la que siguieron hasta convertirse en Arredondo. En todo ese trayecto, los sospechosos les dispararon a los policías que iban detrás de ellos.
El Gol negro dobló por calle José María Gutiérrez, hasta donde llegó el móvil que los perseguía debido a que los perdieron de vista.
Sin detenidos tras la persecución
Casi al mismo tiempo que los policías perdieron el rastro de los sospechosos, una persona llamó al 911 y alertó que en el cruce de calles Arredondo y Aramburu vio cuando los ocupantes del auto tiraron 2 armas de fuego.
Al ir hasta el lugar indicado, en las inmediaciones de la plaza San Cayetano, hallaron un revólver calibre 38 con 5 cartuchos, y una pistola 9 milímetros sin municiones. Las 2 armas de fuego fueron secuestradas por Policía Científica.
Las causas de la persecución en Guaymallén
Lo que se pudo determinar en la investigación fue que todo comenzó cuando 2 hombres intercambiaron una bicicleta por un monopatín eléctrico. Luego, quien se quedó con el monopatín se dio cuenta que no funcionaba y fue a reclamarle a su antiguo dueño.
Pero la respuesta que recibió no fue la esperada, ya que lo amenazó con ir con un arma de fuego a su casa si no dejaba de molestarlo.
Por el temor que tenía la víctima, se presentó junto a su madre en la Comisaría 45, donde le contó a los policías lo que había pasado y las amenazas que habían recibido.
Los policías decidieron acompañarlos hasta su casa y fue en ese momento que vieron al sospechoso en un auto junto a otro hombre en la esquina de calles Lamadrid y Tupungato, de Dorrego, Guaymallén.
Cuando el denunciado por amenazas sacó su arma de fuego y apuntó hacia las víctimas, se dio cuenta que estaban acompañados por policías y así comenzó la persecución que terminó sin detenidos.