Un delincuente quedó grabado cuando entró a robar un consultorio médico de pleno centro de la Ciudad de Mendoza. Las víctimas indicaron que se llevó computadoras, celulares, pero también 8 audífonos que eran para afiliados de PAMI que al ladrón no le sirven ni para venderlos, y esperan recuperarlos. Ese mismo día hubo otros delitos en la zona.
Un delincuente robó audífonos para afiliados de PAMI de un consultorio en pleno centro de Mendoza
El robo ocurrió el lunes y el delincuente quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar. Difundieron su cara y aseguraron que es conocido en la zona
El robo quedó registrado alrededor de las 13.45 del lunes. Era feriado, pero se las ingenió para ingresar al edificio calles Espejo y España, de Capital. Además, en el consultorio no había nadie.
En las imágenes se pudo ver cómo el delincuente se movía con cautela y agazapado para buscar elementos de valor. Sacó una computadora y recorrió todo el lugar.
Las víctimas informaron que además del robo de las computadoras y los celulares que usan para trabajar, el delincuente robó 8 audífonos Micronet puretone, lo que provocó un gran daño para los trabajadores del consultorio pero sobre todo para los adultos a quienes estaban destinados.
El delincuente es conocido por varios hechos en Ciudad
Los empleados de lugar donde el hombre entró a robar detallaron que esos audífonos que se llevó "no le sirven para nada", ya que para activarlos necesitan de otro aparato, y tampoco los puede vender.
Señalaron que iban a ser entregados los próximos días a afiliados de PAMI, pero también generó otro problema, ya que las mismas víctimas deberán afrontar el costo de los mismos al proveedor.
Por esto es que apelan a quien los robó o quien sepa dónde están a que los devuelva, especialmente para que sean entregados a las personas que necesitan esos audífonos.
Además, indicaron que este delincuente es conocido en la zona, y que hace unos meses le robó la mochila a un médico en la Sociedad Española, además de otros hechos que cometió en las inmediaciones.
Delincuentes tomaron el centro de punto
Son varios los robos que se denunciaron en el último mes en zonas muy céntricas de la Ciudad de Mendoza, y hechos muy llamativos, como 2 robos a una agencia de motos ubicada en la esquina de calles Colón y 9 de Julio, de donde los ladrones intentaron robar rodados.
El lunes pasado, destrozaron 3 cajeros automáticos del Banco Comafi ubicado en calle España y Peatonal Sarmiento para intentar robar el dinero de su interior, pero no lo lograron.
Los pesquisas creen que el autor de este hecho es un delincuente que el domingo pasado robó un celular y $200.000 en un Pago Fácil que funciona en calle San Martín y Santiago del Estero, también de Ciudad, donde quedó grabado por las cámaras de seguridad.