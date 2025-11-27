Un delincuente robó audífonos para afiliados de PAMI de un consultorio en pleno centro de Mendoza

Las víctimas informaron que además del robo de las computadoras y los celulares que usan para trabajar, el delincuente robó 8 audífonos Micronet puretone, lo que provocó un gran daño para los trabajadores del consultorio pero sobre todo para los adultos a quienes estaban destinados.

El delincuente es conocido por varios hechos en Ciudad

Los empleados de lugar donde el hombre entró a robar detallaron que esos audífonos que se llevó "no le sirven para nada", ya que para activarlos necesitan de otro aparato, y tampoco los puede vender.

Señalaron que iban a ser entregados los próximos días a afiliados de PAMI, pero también generó otro problema, ya que las mismas víctimas deberán afrontar el costo de los mismos al proveedor.

En julio pasado el mismo delincuente fue denunciado por robarle la mochila a un médico en la Sociedad Española, de Ciudad.

Por esto es que apelan a quien los robó o quien sepa dónde están a que los devuelva, especialmente para que sean entregados a las personas que necesitan esos audífonos.

Además, indicaron que este delincuente es conocido en la zona, y que hace unos meses le robó la mochila a un médico en la Sociedad Española, además de otros hechos que cometió en las inmediaciones.

Delincuentes tomaron el centro de punto

Son varios los robos que se denunciaron en el último mes en zonas muy céntricas de la Ciudad de Mendoza, y hechos muy llamativos, como 2 robos a una agencia de motos ubicada en la esquina de calles Colón y 9 de Julio, de donde los ladrones intentaron robar rodados.

El lunes pasado, destrozaron 3 cajeros automáticos del Banco Comafi ubicado en calle España y Peatonal Sarmiento para intentar robar el dinero de su interior, pero no lo lograron.

Un delincuente destrozó los cajeros del Banco Comafi de Capital para robar el dinero.

Los pesquisas creen que el autor de este hecho es un delincuente que el domingo pasado robó un celular y $200.000 en un Pago Fácil que funciona en calle San Martín y Santiago del Estero, también de Ciudad, donde quedó grabado por las cámaras de seguridad.