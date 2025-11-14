Pese a estar ubicado en una de las esquinas más transitadas del centro, por segunda vez en un lapso de un mes robaron un local comercial de motos. En este caso, los malvivientes se llevaron accesorios y uno de ellos fue detenido en las inmediaciones.
Dos veces en un mes: volvieron a robar un local de motos ubicado en pleno centro
Delincuentes forzaron las vidrieras del local y en esta ocasión se robaron cascos, aunque uno de ellos fue capturado en las inmediaciones
Nuevamente en horas de la madrugada se concreto el robo en el local CF Motos ubicado en calles 9 de Julio y Colón, de Capital, una zona muy iluminada, con cámaras de seguridad del municipio, y muy transitada, lo que llama mucho más la atención.
En esta ocasión, los delincuentes rompieron una vidriera y se llevaron accesorios de motocicletas. Con un seguimiento en las cámaras de seguridad, lograron identificar a uno de los malvivientes que huyó en dirección al pasaje Lombardo, ubicado a una cuadra del negocio robado.
Este joven, que es menor de edad inimputable ya que tiene 15 años, fue capturado con algunos de los casos sustraídos en su poder.
El robo anterior
Hace casi un mes, el 15 de octubre pasado, delincuentes usaron una barreta con la que rompieron el candado, que quedó tirado en la acequia, subieron la persiana y luego reventaron la cerradura para ingresar al comercio de motos.
En ese robo se llevaron al menos 2 motos de un valor por encima de los $15 millones cada una, además de varios cascos y ropa.