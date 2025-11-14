Dos veces en un mes: volvieron a robar un local de motos ubicado en pleno centro

Nuevamente en horas de la madrugada se concreto el robo en el local CF Motos ubicado en calles 9 de Julio y Colón, de Capital, una zona muy iluminada, con cámaras de seguridad del municipio, y muy transitada, lo que llama mucho más la atención.

En esta ocasión, los delincuentes rompieron una vidriera y se llevaron accesorios de motocicletas. Con un seguimiento en las cámaras de seguridad, lograron identificar a uno de los malvivientes que huyó en dirección al pasaje Lombardo, ubicado a una cuadra del negocio robado.