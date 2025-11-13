Fin de la causa penal contra 3 feriantes que atraparon a un ladrón y terminaron imputados

Polo Judicial.jpg

Luego regresaron a la feria de Guaymallén y entregaron al ladrón, identificado como Lautaro Martín Duarte (19), ante un policía que se encontraba cumpliendo servicios extraordinarios. Sin embargo, el desenlace judicial de la historia fue totalmente inesperado.

Imputados por atrapar al ladrón

Los 3 feriantes fueron acusados por la Justicia tras el episodio. La imputación fue de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y amenazas. Este delito, prevé penas de 2 a 6 años de cárcel.

Como no tenían antecedentes penales, quedaron en libertad. Y esta condición también motivó que la causa se resolviera en una suspensión de juicio a prueba -probation- este miércoles. El acuerdo con la Fiscalía, y que homologó la jueza Eleonora Arenas, fue evitar que enfrenten un juicio y terminen sobreseídos en el expediente siempre y cuando cumplan una serie de reglas de conducta durante un lapso de 2 años -no cometer delitos, fijar domicilio, no consumir alcohol en público-.

En cuando al ladrón Lautaro Duarte, actualmente se encuentra detenido sospechado de cometer al menos 3 robos más desde aquel episodio ocurrido hace 2 años y medio en la feria de Guaymallén.