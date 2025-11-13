Intentaron hacer Justicia por mano propia pero el tiro les salió por la culata: terminaron ellos mismos acusados en una causa penal. Sin embargo, tras un acuerdo con la Fiscalía, tres feriantes de Guaymallén lograron evitar un juicio por el episodio ocurrido a mediados de 2023 cuando atraparon a un ladrón de forma violenta.
Fin de la causa penal contra 3 feriantes que atraparon a un ladrón y terminaron imputados
Los tres acusados de privar de la libertad al ladrón finalmente acordaron con la Justicia y no irán a juicio por el hecho
Fue el 11 de julio cuando la historia tuvo su punto de partida. En la mañana de esa jornada, un joven había robado una bolsa de papas de un local ubicado en el interior de la feria de Guaymallén.
Algunas personas lo habían logrado identificar y lo reconocieron cuando volvió al lugar horas después, cerca de las 14.30. Tres feriantes -de 31, 24 y 24 años- se subieron a una camioneta Ford Ranger y lo empezaron a perseguir por las inmediaciones de la feria. A las pocas cuadras lo atraparon, lo arrinconaron y lo obligaron a subir a la caja del vehículo. "Ahora te llevamos a un campo y te vamos a matar, te vamos a hacer bosta, te vamos a dar un tiro", le dijeron mientras lo golpeaban.
Luego regresaron a la feria de Guaymallén y entregaron al ladrón, identificado como Lautaro Martín Duarte (19), ante un policía que se encontraba cumpliendo servicios extraordinarios. Sin embargo, el desenlace judicial de la historia fue totalmente inesperado.
Imputados por atrapar al ladrón
Los 3 feriantes fueron acusados por la Justicia tras el episodio. La imputación fue de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y amenazas. Este delito, prevé penas de 2 a 6 años de cárcel.
Como no tenían antecedentes penales, quedaron en libertad. Y esta condición también motivó que la causa se resolviera en una suspensión de juicio a prueba -probation- este miércoles. El acuerdo con la Fiscalía, y que homologó la jueza Eleonora Arenas, fue evitar que enfrenten un juicio y terminen sobreseídos en el expediente siempre y cuando cumplan una serie de reglas de conducta durante un lapso de 2 años -no cometer delitos, fijar domicilio, no consumir alcohol en público-.
En cuando al ladrón Lautaro Duarte, actualmente se encuentra detenido sospechado de cometer al menos 3 robos más desde aquel episodio ocurrido hace 2 años y medio en la feria de Guaymallén.