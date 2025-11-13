Un violento asalto ocurrió en las últimas horas del miércoles en un pequeño supermercado ubicado en Guaymallén. Los ladrones que ejecutaron el robo se llevaron la recaudación del día y varios elementos del local comercial.
En cuestión de minutos
Ladrones armados robaron un pequeño supermercado y se llevaron $250.000
El robo en el autoservicio ocurrió en las últimas horas del miércoles y fue ejecutado por 3 delincuentes que portaban armas de fuego
Según la información del Ministerio de Seguridad, el episodio ocurrió cerca de las 21 en un autoservicio ubicado sobre calle Elpidio González, en la intersección con Independencia, de Guaymallén.
A esa hora, 3 delincuentes con armas de fuego ingresaron al autoservicio y amenazaron a un hombre de 33 años que estaba atendiendo. En cuestión de segundos, lograron reducirlo en el suelo para llevarse todo lo que encontraron a mano.
El botín del robo fue la recaudación de este momento, que era de $250.000, además de cigarrillos, bebidas, perfumes y mercadería de todo tipo.