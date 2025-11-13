Ladrones armados robaron un pequeño supermercado y se llevaron $250.000

Según la información del Ministerio de Seguridad, el episodio ocurrió cerca de las 21 en un autoservicio ubicado sobre calle Elpidio González, en la intersección con Independencia, de Guaymallén.

A esa hora, 3 delincuentes con armas de fuego ingresaron al autoservicio y amenazaron a un hombre de 33 años que estaba atendiendo. En cuestión de segundos, lograron reducirlo en el suelo para llevarse todo lo que encontraron a mano.