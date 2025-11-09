Vecinos se cansaron de los robos y pusieron carteles amenazando a los ladrones

“Muchos vecinos ya están armados y dispuestos a cuidar sus bienes y familias. Es una vergüenza que ningún funcionario policial o alguien enviado por el intendente estén borrados ante varios reclamos”, agregó otro de los vecinos que viven en la zona.

chorro2 Cansados. "Chorro en el barrio no llamamos al 911. Te metemos bala! Atte vecinos", con este cartle y esta dedicatoria los vecinos advirtieron a los ladrones.

Fuentes barriales señalan que la colocación de los carteles responde a una seguidilla de hechos delictivos en el sector, y que varios vecinos prefirieron no dar la cara por temor a represalias.

En la zona, algunos residentes denunciaron demoras en el patrullaje y reclamaron una mayor presencia policial preventiva. Los vecinos aseguran que cuando sufren robos y entraderas, llaman a las autoridades, pero éstas se demoran demasiado y hasta incluso, directamente, no asisten al lugar del robo.

Los mensajes aparecieron colgados en diferentes sectores del barrio durante las últimas horas en la zona del límite del barrio Cerrito Sur con San Martín, El Progreso y Cerrito y San Salvador.

En esos lugares, son los señalados por los vecinos como los más afectados por los constantes robos.

Fuente: 0223.com.ar