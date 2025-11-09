Vecinos se cansaron de los robos y pusieron carteles amenazando a los ladrones

Cansados por los constantes y permanentes robos y entraderas que sufren a diario, vecinos de un popular barrio de Mar del Plata, pusieron carteles advirtiéndoles a los ladrones que iban a ser justicia por mano propia.
En Mar del Plata, en la zona de Santa Cecilia y avenida Fortunato de la Plaza, aparecieron varios carteles con mensajes de advertencia dirigidos a delincuentes: “Chorro en el barrio no llamamos al 911. Te metemos bala! Atte vecinos” y “No digas que no te avisamos, te vamos a cagar a tiros”, rezaban los carteles con las advertencias hacia los ladrones que roban en la zona marplatense.
“Estamos cansados de los robos y entraderas. Estamos abandonados por funcionarios y políticos y a merced del gatillo asesino de los criminales que están al acecho”, relató un vecino que pidió mantener su anonimato por temor a que los ladrones tomar represalias.
“Muchos vecinos ya están armados y dispuestos a cuidar sus bienes y familias. Es una vergüenza que ningún funcionario policial o alguien enviado por el intendente estén borrados ante varios reclamos”, agregó otro de los vecinos que viven en la zona.
Fuentes barriales señalan que la colocación de los carteles responde a una seguidilla de hechos delictivos en el sector, y que varios vecinos prefirieron no dar la cara por temor a represalias.
En la zona, algunos residentes denunciaron demoras en el patrullaje y reclamaron una mayor presencia policial preventiva. Los vecinos aseguran que cuando sufren robos y entraderas, llaman a las autoridades, pero éstas se demoran demasiado y hasta incluso, directamente, no asisten al lugar del robo.
Los mensajes aparecieron colgados en diferentes sectores del barrio durante las últimas horas en la zona del límite del barrio Cerrito Sur con San Martín, El Progreso y Cerrito y San Salvador.
En esos lugares, son los señalados por los vecinos como los más afectados por los constantes robos.
