Una mujer de 52 años fue víctima de un robo violento este miércoles al mediodía en Rodeo del Medio, Maipú, cuando tres delincuentes la atacaron a golpes y le sustrajeron la camioneta y un carro en el que transportaba muebles. El hecho ocurrió en la lateral sur del Acceso Este, entre las calles Rodríguez Peña y Belgrano.
Una mujer fue atacada a golpes en Maipú para robarle su camioneta y un carro cargado con muebles
Según informó el Ministerio de Seguridad, la víctima circulaba a bordo de una Volkswagen Saveiro blanca, con un carro cargado con muebles, cuando escuchó un ruido extraño y detuvo la marcha para revisar el enganche.
En ese momento fue abordada por un sujeto que, sin mediar palabra, la golpeó con una barreta de metal y la arrojó al suelo, mientras otros dos hombres se sumaban al ataque. Los agresores huyeron con el vehículo y el carro.
Uno de los tres delincuentes fue detenido en Maipú
Alertados por vecinos que escucharon los gritos de auxilio, efectivos de la Comisaría 49° de Maipú desplegaron un operativo cerrojo.
En calle Monteagudo al 3700, los uniformados hallaron la camioneta y el carro robados, aunque constataron que una de las ruedas estaba pinchada y faltaba la rueda de auxilio.
Mientras tanto, otro móvil policial logró detener a uno de los sospechosos en un descampado cercano, donde se recuperó también la rueda sustraída.
El detenido, de 29 años, presenta antecedentes por robo agravado cometido en poblado y en banda con uso de arma de fuego, registrado en diciembre de 2024.
En el procedimiento también se secuestraron el celular de la víctima y una botonera de control remoto. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que investiga la participación de los otros dos sujetos que lograron escapar.