Una mujer fue atacada a golpes en Maipú para robarle su camioneta y un carro cargado con muebles

carro con muebles robado La policía montó un operativo cerrojo y logró dar, primero con la camioneta y el carro y después con uno de los sospechosos de haber cometido el violento asalto.

Uno de los tres delincuentes fue detenido en Maipú

Alertados por vecinos que escucharon los gritos de auxilio, efectivos de la Comisaría 49° de Maipú desplegaron un operativo cerrojo.

En calle Monteagudo al 3700, los uniformados hallaron la camioneta y el carro robados, aunque constataron que una de las ruedas estaba pinchada y faltaba la rueda de auxilio.

Mientras tanto, otro móvil policial logró detener a uno de los sospechosos en un descampado cercano, donde se recuperó también la rueda sustraída.

El detenido, de 29 años, presenta antecedentes por robo agravado cometido en poblado y en banda con uso de arma de fuego, registrado en diciembre de 2024.

En el procedimiento también se secuestraron el celular de la víctima y una botonera de control remoto. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que investiga la participación de los otros dos sujetos que lograron escapar.