Una mujer fue atacada a golpes en Maipú para robarle su camioneta y un carro cargado con muebles

La víctima fue sorprendida mientras revisaba su vehículo en el Acceso Este, en Maipú. La Policía recuperó la camioneta y detuvo a uno de los presuntos autores

Paola Alé
Esta es la camioneta robada a una mujer que fue golpeada en Maipú para sustraerle este vehículo y un carro con muebles que llevaba enganchado. 

Una mujer de 52 años fue víctima de un robo violento este miércoles al mediodía en Rodeo del Medio, Maipú, cuando tres delincuentes la atacaron a golpes y le sustrajeron la camioneta y un carro en el que transportaba muebles. El hecho ocurrió en la lateral sur del Acceso Este, entre las calles Rodríguez Peña y Belgrano.

Según informó el Ministerio de Seguridad, la víctima circulaba a bordo de una Volkswagen Saveiro blanca, con un carro cargado con muebles, cuando escuchó un ruido extraño y detuvo la marcha para revisar el enganche.

En ese momento fue abordada por un sujeto que, sin mediar palabra, la golpeó con una barreta de metal y la arrojó al suelo, mientras otros dos hombres se sumaban al ataque. Los agresores huyeron con el vehículo y el carro.

carro con muebles robado
La policía montó un operativo cerrojo y logró dar, primero con la camioneta y el carro y después con uno de los sospechosos de haber cometido el violento asalto.

Uno de los tres delincuentes fue detenido en Maipú

Alertados por vecinos que escucharon los gritos de auxilio, efectivos de la Comisaría 49° de Maipú desplegaron un operativo cerrojo.

En calle Monteagudo al 3700, los uniformados hallaron la camioneta y el carro robados, aunque constataron que una de las ruedas estaba pinchada y faltaba la rueda de auxilio.

Mientras tanto, otro móvil policial logró detener a uno de los sospechosos en un descampado cercano, donde se recuperó también la rueda sustraída.

El detenido, de 29 años, presenta antecedentes por robo agravado cometido en poblado y en banda con uso de arma de fuego, registrado en diciembre de 2024.

En el procedimiento también se secuestraron el celular de la víctima y una botonera de control remoto. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que investiga la participación de los otros dos sujetos que lograron escapar.

