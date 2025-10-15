Tras otro anuncio de Estados Unidos, subieron las acciones y hubo volatilidad del dólar

Dolares El dólar MEP y el CCL bajaron este miércoles luego del anuncio de la asistencia financiera de parte del gobierno de Donald Trump.

Por su parte, el dólar blue comenzó ofreciéndose a $1.400 y $1.420 respectivamente. Pero por la tarde, luego de que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, confirmara que la administración Trump duplicará su ayuda inicial con la compra de pesos para sostener el tipo de cambio, de U$S20.000 millones a U$S40.000 millones, escaló hasta los $1.450.

En lo que va de la jornada, los únicos que registraron una caída fueron los financieros, como respuesta a una nueva compra de pesos argentinos por parte del país del Norte.

Mientras el dólar MEP retrocedió de $1.474 a $1.443, el Contado con Liquidación resignó $63 hasta llegar a venderse en $1.458,21 en promedio.

Rebote de bonos y acciones

Los bonos soberanos en dólares y los ADRs operan al alza este miércoles tras el declive con el que finalizaron la jornada previa luego del condicionamiento de Estados Unidos al apoyo financiero a la Argentina vinculado a un triunfo electoral del oficialismo.

En Wall Street, las alzas de las acciones argentinas durante este 15 de octubre son encabezadas por Central Puerto (8,3%) y Edenor (7,3%), seguidas por Banco Supervielle (4,2%) y BBVA (3,4%).

La suba de Central Puerto sobresale tras conocerse que proveerá energía al nuevo proyecto de data center respaldado por OpenAI en la Patagonia, “Stargate Argentina”, que contempla una capacidad inicial de 100 MW, escalable hasta 500 MW.

En el caso de los bonos en dólares, registran un rebote de hasta 1,6%. Mientras que el riesgo país se ubica por encima de los 1.000 puntos básicos.

A nivel local, el S&P Merval avanza 1,8% a 1.918.215,22 puntos, mientras que el Merval en dólares trepa 2,1% a 1.304,07 puntos. Las acciones que lideran las subas son Central Puerto (6,8%), Edenor (3,1%) y Supervielle (2,2%). NA