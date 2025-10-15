A primera vista, parece una presa más entre los colosos hidráulicos de China. Sin embargo, sobre esta construcción inmensa de hormigón navegan barcos y el eco de la ingeniería moderna.
Detrás de su apariencia monumental, esta construcción guarda un secreto digno de una película de ciencia ficción: ascensores gigantes capaces de hacer subir y bajar barcos por el corazón de una montaña.
Los barcos en China que navegan por la montaña a 200 metros de altura gracias a una monumental construcción
Se trata de la presa de las Tres Gargantas, en el río Yangtsé, una de las obras de ingeniería más impresionantes del mundo. Lo que muchos no saben es que, además de generar energía para millones de hogares, también esconde un sistema mecánico único: un elevador de barcos que permite que enormes embarcaciones “trepen” por la montaña más de cien metros de altura, desafiando la gravedad y la lógica.
Más allá del espectáculo técnico, la presa de las Tres Gargantas representa también una metáfora del propio espíritu de China: la capacidad de transformar lo inmenso en posible, de construir caminos donde antes solo había obstáculos. Incluso las montañas pueden abrirse paso para dejar que el mundo avance.
¿Cómo es esta monumental construcción que posibilita que los barcos crucen montañas?
El mecanismo funciona como un ascensor vertical: los barcos entran en una gigantesca cámara de acero llena de agua, y luego todo el sistema asciende lentamente, impulsado por contrapesos y motores hidráulicos. En cuestión de minutos, lo que antes habría tomado horas ,o incluso días, se convierte en un recorrido casi silencioso, donde la fuerza del hombre se une con la de la naturaleza.
Pero este ascensor no está solo. En el interior de la montaña que bordea la presa, los ingenieros de China construyeron un complejo sistema de esclusas y túneles que permiten que embarcaciones de distintos tamaños circulen entre niveles, como si la montaña misma respirara y dejara pasar el agua a su ritmo. Todo está sincronizado con una precisión milimétrica: sensores, compuertas y turbinas trabajan en armonía para que cada maniobra sea segura.
Es construcción monumental cuenta con las siguientes características:
- Posee una altura de elevación máxima de 113 metros
- Permite el paso de barcos de 3000 toneladas
- Su cámara y las instalaciones relacionadas pesan unas 15.500 toneladas
- Un barco de 3.000 toneladas tarda unos 50 minutos en subir o bajar frente a las 3,5 horas que tardaría en pasar por otro medio
- Cuenta con un sistema de contrapeso para compensar el peso de la cámara, y un sistema de engranaje y cremallera para subir y bajar la cámara