Más allá del espectáculo técnico, la presa de las Tres Gargantas representa también una metáfora del propio espíritu de China: la capacidad de transformar lo inmenso en posible, de construir caminos donde antes solo había obstáculos. Incluso las montañas pueden abrirse paso para dejar que el mundo avance.

Ascensor tres gargantas (1)

¿Cómo es esta monumental construcción que posibilita que los barcos crucen montañas?

El mecanismo funciona como un ascensor vertical: los barcos entran en una gigantesca cámara de acero llena de agua, y luego todo el sistema asciende lentamente, impulsado por contrapesos y motores hidráulicos. En cuestión de minutos, lo que antes habría tomado horas ,o incluso días, se convierte en un recorrido casi silencioso, donde la fuerza del hombre se une con la de la naturaleza.

Pero este ascensor no está solo. En el interior de la montaña que bordea la presa, los ingenieros de China construyeron un complejo sistema de esclusas y túneles que permiten que embarcaciones de distintos tamaños circulen entre niveles, como si la montaña misma respirara y dejara pasar el agua a su ritmo. Todo está sincronizado con una precisión milimétrica: sensores, compuertas y turbinas trabajan en armonía para que cada maniobra sea segura.

Es construcción monumental cuenta con las siguientes características: