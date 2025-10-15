Bessent anunció que EE.UU. sube la ayuda a Argentina hasta los 40.000 millones de dólares

"Estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, afirmó una de las máximas autoridades de Estados Unidos, en el marco de reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Toto Caputo.

milei trump

El anuncio de Estados Unidos llegó un día después de las fuertes declaraciones del presidente, Donald Trump sobre el condicionado respaldo que le dará a Javier Milei dependiendo del resultado de las elecciones. Justamente esa incertidumbre provocó importantes movimientos en los mercados financieros.

De hecho, el propio Scott Bessent confirmó que este miércoles debieron comprar pesos en busca de intervenir el precio del dólar en Argentina.