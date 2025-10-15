El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había anunciado un swap de 20.000 millones de dólares con Argentina. Pero, después del encuentro entre los presidentes, avanzó hacia un rescate aún más grande pero provisto de otras fuentes.
Bessent anunció que EE.UU. sube la ayuda a Argentina hasta los 40.000 millones de dólares
El propio secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que se duplica la ayuda prevista
En medio de jornadas clave para la estabilidad económica de Argentina debido a las negociaciones para conseguir apoyo financiero de Estados Unidos, desde el país norteamericano adelantaron que entre el swap y un fondo privado la asistencia podría llegar hasta 40.000 millones de dólares.
Quien lo confirmó fue el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El funcionario norteamericano adelantó que "estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares" el cual se sumaría al swap de otros 20.000 millones.
"Estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, afirmó una de las máximas autoridades de Estados Unidos, en el marco de reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Toto Caputo.
El anuncio de Estados Unidos llegó un día después de las fuertes declaraciones del presidente, Donald Trump sobre el condicionado respaldo que le dará a Javier Milei dependiendo del resultado de las elecciones. Justamente esa incertidumbre provocó importantes movimientos en los mercados financieros.
De hecho, el propio Scott Bessent confirmó que este miércoles debieron comprar pesos en busca de intervenir el precio del dólar en Argentina.