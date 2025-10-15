El shutdown ordenado por Donald Trump deja más de 4.000 empleados federales sin trabajo

Muchos empleados despedidos o suspendidos de manera temporal son contratistas o trabajadores de mantenimiento en hospitales, escuelas y dependencias federales.

Según analistas, la reducción del gasto podría afectar también a los programas de asistencia alimentaria y subsidios para vivienda, incrementando la vulnerabilidad de las comunidades inmigrantes.

Los portavoces de la Casa Blanca defendieron la medida como parte de una “reorganización necesaria” para “restaurar la disciplina fiscal”. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que la crisis podría escalar si el shutdown se prolonga más allá de octubre.

Presión política y escenario incierto

El shutdown fue impulsado por la negativa del Congreso a aprobar el presupuesto propuesto por Donald Trump, que incluye fuertes recortes y nuevos fondos para el muro fronterizo y defensa nacional.

Los legisladores demócratas y republicanos moderados buscan un acuerdo de emergencia que permita reabrir parcialmente las agencias más afectadas.

De no lograrse en los próximos días, el paro gubernamental podría convertirse en el más prolongado en la historia reciente de Estados Unidos, con consecuencias económicas directas para miles de trabajadores y familias latinas.