Congreso de Estados Unidos no aprueba fondos y activa cierre parcial del Gobierno

congreso estados unidos efe 2 Edificio del Capitolio de Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Graeme Sloan.

No obstante, servicios con financiación anual del Congreso pueden paralizarse como inspecciones sanitarias, nuevos préstamos para pequeñas empresas, agencias federales no críticas e incluso procesamiento de permisos no urgentes pueden sufrir demoras.

Además, alrededor de 11.000 empleados de la FAA podrían ser suspendidos (furlough) si no hay financiamiento, lo que puede afectar la eficiencia del transporte aéreo.

Consecuencias para latinos y argentinos residentes en Estados Unidos

Para la comunidad latina y los argentinos en Estados Unidos, el cierre del Gobierno puede tener efectos concretos:

Demoras en trámites migratorios y en servicios consulares si las agencias correspondientes operan con personal reducido.

Retrasos en programas sociales o ayudas federales que muchos hogares latinos utilizan, aunque los programas como Seguridad Social seguirán con pagos automático, pero sus dependencias administrativas pueden verse afectadas.

Empleados federales de origen latino pueden sufrir suspensión sin salario temporal, con la garantía de pago retroactivo bajo una ley aprobada en 2019.

Incertidumbre para familias que dependen de subsidios de salud o servicios públicos, especialmente si el cierre se extiende.

Este impasse en el Congreso y la incapacidad del Gobierno de Donald Trump para mediar un consenso pone en riesgo servicios clave para muchas familias latinas requieren estabilidad.

Para los argentinos en Estados Unidos, es vital monitorear comunicados de los consulados y agencias migratorias. Las próximas horas decidirán si el cierre se levanta pronto o se agravan los efectos sobre comunidades vulnerables.