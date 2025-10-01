Inicio Mundo Estados Unidos
Bloqueo presupuestario

Congreso de Estados Unidos no aprueba fondos y activa cierre parcial del Gobierno

El Gobierno Trump enfrenta un cierre parcial en Estados Unidos tras la incapacidad del Congreso de aprobar el presupuesto, con impacto para latinos y argentinos

Por UNO
La falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos desencadenó un cierre parcial del Gobierno federal tras el vencimiento del plazo presupuestario el 30 de septiembre. Mientras algunas agencias seguirán operando con recursos esenciales, los servicios no esenciales quedaron suspendidos hasta que se aprueben nuevos fondos.

Los republicanos no lograron reunir suficientes votos demócratas en el Senado para aprobar su proyecto de financiación temporal, y los demócratas tampoco sumaron los apoyos necesarios. Las negociaciones estaban centradas en disputas sobre subsidios de salud y recortes impulsados por el Gobierno de Donald Trump.

Qué funciones siguen activas y qué se detiene

Durante este tipo de cierres, ciertas instituciones consideradas esenciales, como seguridad nacional, aeropuertos, ejército y programas de prestaciones social, continúan operando, aunque muchos empleados trabajarán sin recibir salario hasta que se resuelva el bloqueo.

Edificio del Capitolio de Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Graeme Sloan.

No obstante, servicios con financiación anual del Congreso pueden paralizarse como inspecciones sanitarias, nuevos préstamos para pequeñas empresas, agencias federales no críticas e incluso procesamiento de permisos no urgentes pueden sufrir demoras.

Además, alrededor de 11.000 empleados de la FAA podrían ser suspendidos (furlough) si no hay financiamiento, lo que puede afectar la eficiencia del transporte aéreo.

Consecuencias para latinos y argentinos residentes en Estados Unidos

Para la comunidad latina y los argentinos en Estados Unidos, el cierre del Gobierno puede tener efectos concretos:

  • Demoras en trámites migratorios y en servicios consulares si las agencias correspondientes operan con personal reducido.
  • Retrasos en programas sociales o ayudas federales que muchos hogares latinos utilizan, aunque los programas como Seguridad Social seguirán con pagos automático, pero sus dependencias administrativas pueden verse afectadas.
  • Empleados federales de origen latino pueden sufrir suspensión sin salario temporal, con la garantía de pago retroactivo bajo una ley aprobada en 2019.
  • Incertidumbre para familias que dependen de subsidios de salud o servicios públicos, especialmente si el cierre se extiende.

Este impasse en el Congreso y la incapacidad del Gobierno de Donald Trump para mediar un consenso pone en riesgo servicios clave para muchas familias latinas requieren estabilidad.

Para los argentinos en Estados Unidos, es vital monitorear comunicados de los consulados y agencias migratorias. Las próximas horas decidirán si el cierre se levanta pronto o se agravan los efectos sobre comunidades vulnerables.

Fuentes: EFE, AP News, Reuters y American Immigration Council.

