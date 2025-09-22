Inicio Estados Unidos
Continúan las demoras en entrevistas para la Green Card en Estados Unidos

El Migration Policy Institute advierte sobre demoras en entrevistas para la Green Card en Estados Unidos, que complican a argentinos en proceso de residencia

Por UNO
El Migration Policy Institute (MPI) alertó sobre un nuevo cuello de botella en los procesos de residencia permanente en Estados Unidos. Según su último informe, las entrevistas para obtener la Green Card están experimentando retrasos en varias oficinas del U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

Esto afecta directamente a inmigrantes, incluidos cientos de argentinos que esperan avanzar con sus trámites. El análisis señala que la acumulación de casos se debe a tres factores principales:

  • Escasez de personal en oficinas clave de USCIS.
  • Aumento en el número de solicitudes, impulsado por la recuperación migratoria postpandemia.
  • Procesos de verificación más rigurosos, que prolongan cada entrevista y generan mayores tiempos de espera.
Green Card Estados Unidos.jpg
Las entrevistas para obtener la Green Card están experimentando retrasos en varias oficinas del U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) en Estados Unidos.

Impacto en la comunidad argentina

Para los argentinos que residen en ciudades con gran demanda, como Nueva York, Miami y Los Ángeles, los tiempos de espera se han duplicado. Esto implica que muchos deban posponer proyectos laborales, académicos o familiares mientras esperan su turno para la entrevista de residencia.

El MPI subraya que estas demoras pueden generar un efecto dominó: más carga de trabajo para los consulados, inseguridad migratoria en las comunidades y retrasos en beneficios asociados a la residencia permanente, como la posibilidad de acceder a ciertos empleos o servicios sociales.

El factor político

Estas demoras crecientes en los trámites de Green Card se enmarcan en un endurecimiento sistemático de políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. De acuerdo con The Guardian, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha ordenado suspender ciertos procesos de ajuste de estatus como parte de una agenda migratoria más estricta que exige vetting más profundo y restricciones adicionales.

El American Immigration Council reporta que la pausa en solicitudes de asilo y refugio, y la implementación de órdenes ejecutivas relativas a seguridad fronteriza y migración, están generando nuevas barreras para quienes buscan la residencia permanente.

