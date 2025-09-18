Inicio Nieve Estados Unidos
Estados Unidos: más de 400 millones para transformar Alterra

La compañía anunció una inversión histórica de más de 400 millones de dólares que incluye la expansión más grande en la historia de Deer Valley en Estados Unidos

Inversiones en Estados Unidos.

Alterra Mountain Company, una de las grandes de la industria del esquí en Estados Unidos, anunció una inversión histórica de más de 400 millones de dólares para mejorar la experiencia de los visitantes en sus destinos. En Deer Valley Resort, promete duplicar su terreno esquiable y convertirse en uno de los centros más grandes del continente.

“Las inversiones integrales que estamos haciendo en nuestros destinos, incluida la excepcional expansión hacia Deer Valley East, son un testimonio de nuestro compromiso de larga data con brindar experiencias de montaña líderes en la industria”, destacó Jared Smith, presidente y CEO de Alterra Mountain Company.

Después del proyecto Full Steam Ahead en Steamboat, Alterra puso el foco en Deer Valley. La temporada pasada ya sumó 20 nuevas pistas y tres medios de elevación, entre ellos el Keetley Express, la primera silla séxtuple con burbuja del resort.

Lo más novedoso llega para la temporada 25/26: East Village Express, una góndola para 10 pasajeros que conectará la nueva base con Park Peak, seis telesillas adicionales y casi 80 nuevas pistas. En total, desde diciembre de 2024 Deer Valley habrá incorporado 10 lifts y alrededor de 100 pistas nuevas.

Cuando terminen todas las fases, el resort agregará 1.500 hectáreas esquiables, duplicando su tamaño y metiéndose de lleno entre los gigantes de Estados Unidos.

El plan de Alterra para sus otros centros de esquí:

Snowshoe (West Virginia): el nuevo Shavers Center, con 18.000 m² de servicios para esquiadores, escuela de esquí, restaurante y espacios para eventos.

Stratton, Palisades Tahoe y Steamboat: apertura de lounges premium con propuestas gastronómicas de nivel y ambientes más íntimos.

Crystal Mountain (Washington): la mítica Rainier Express será reemplazada por una telesilla cuádruple desembragable que aumentará un 50% la capacidad, mejorando el acceso a casi el 60% del terreno.

Winter Park (Colorado): avanza la renovación completa del sistema de nieve artificial, que ya redujo casi a la mitad el consumo de energía.

Mammoth y Mike Wiegele Heli-Skiing (Columbia Británica): mejoras en hoteles y renovaciones en lifts de Vermont, Colorado y Washington.

