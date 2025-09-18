Estados Unidos: más de 400 millones para transformar Alterra

Después del proyecto Full Steam Ahead en Steamboat, Alterra puso el foco en Deer Valley. La temporada pasada ya sumó 20 nuevas pistas y tres medios de elevación, entre ellos el Keetley Express, la primera silla séxtuple con burbuja del resort.

Lo más novedoso llega para la temporada 25/26: East Village Express, una góndola para 10 pasajeros que conectará la nueva base con Park Peak, seis telesillas adicionales y casi 80 nuevas pistas. En total, desde diciembre de 2024 Deer Valley habrá incorporado 10 lifts y alrededor de 100 pistas nuevas.

Cuando terminen todas las fases, el resort agregará 1.500 hectáreas esquiables, duplicando su tamaño y metiéndose de lleno entre los gigantes de Estados Unidos.

BeFunky-collage (25)

El plan de Alterra para sus otros centros de esquí:

Snowshoe (West Virginia): el nuevo Shavers Center, con 18.000 m² de servicios para esquiadores, escuela de esquí, restaurante y espacios para eventos.

Stratton, Palisades Tahoe y Steamboat: apertura de lounges premium con propuestas gastronómicas de nivel y ambientes más íntimos.

Crystal Mountain (Washington): la mítica Rainier Express será reemplazada por una telesilla cuádruple desembragable que aumentará un 50% la capacidad, mejorando el acceso a casi el 60% del terreno.

Winter Park (Colorado): avanza la renovación completa del sistema de nieve artificial, que ya redujo casi a la mitad el consumo de energía.

Mammoth y Mike Wiegele Heli-Skiing (Columbia Británica): mejoras en hoteles y renovaciones en lifts de Vermont, Colorado y Washington.