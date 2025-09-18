En Estados Unidos USCIS cambia el test de civismo para obtener la ciudadanía

Preguntas estandarizadas con un banco de contenidos actualizado.

con un banco de contenidos actualizado. Una sección reforzada de lectura y escritura en inglés , destinada a evaluar comprensión y redacción básica.

, destinada a evaluar comprensión y redacción básica. Mayor claridad en los enunciados para quienes preparan el test con materiales oficiales del USCIS.

La intención es garantizar que todos los aplicantes enfrenten un examen más equitativo y transparente, manteniendo al mismo tiempo la exigencia de conocimientos cívicos.

Impacto en inmigrantes argentinos

Para los argentinos que viven en Estados Unidos y están próximos a iniciar el trámite de naturalización, es fundamental prepararse con los materiales revisados que el USCIS pondrá a disposición en su página oficial.

Actualmente, el examen consta de 100 posibles preguntas de civismo, de las cuales el solicitante responde 10, y debe aprobar al menos 6. Con la actualización, si bien el número de preguntas se mantiene, se modernizan los temas y la forma de evaluación lingüística.

Este cambio representa un desafío adicional para quienes no dominan el inglés, ya que el nuevo test hace hincapié en la capacidad de comprender y expresarse en ese idioma. Sin embargo, el USCIS continuará ofreciendo exenciones y adaptaciones para solicitantes mayores o con ciertas condiciones especiales.

Recomendaciones

Quienes estén planificando su proceso de naturalización deben:

Acceder a los recursos de estudio oficiales del USCIS.

del USCIS. Considerar cursos de apoyo en inglés y civismo.

Mantenerse informados en los canales oficiales para conocer la fecha exacta de implementación del nuevo test.

Con este anuncio, el USCIS reafirma su objetivo de consolidar la naturalización como un proceso transparente, pero también más riguroso para quienes buscan convertirse en ciudadanos de Estados Unidos.