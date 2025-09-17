Estados Unidos elimina los cheques en papel: cómo cobrar tu dinero si sos extranjero

Qué pasará con quienes no tienen cuenta bancaria

El grupo más afectado por esta decisión son los llamados “no bancarizados”, es decir, personas que no poseen una cuenta bancaria en Estados Unidos. Para ellos, la SSA ofrece una alternativa clave: la tarjeta Direct Express, que permite seguir cobrando jubilaciones, Seguro Social y otras ayudas federales sin necesidad de pasar por un banco.

La tarjeta Direct Express es una tarjeta de débito prepaga emitida por Mastercard. Funciona con depósitos directos automáticos, lo que garantiza que los beneficiarios reciban su dinero de manera rápida y segura. Hoy en día, más de 500.000 personas dependen de este sistema, y se espera que la cifra crezca tras la eliminación de los cheques.

Cómo funciona la tarjeta Direct Express

Con la Direct Express, los beneficiarios pueden retirar efectivo en cajeros, hacer compras en comercios y pagar facturas en cualquier lugar que acepte Mastercard. Además, ofrece ventajas importantes:

Depósitos inmediatos y automáticos de los pagos federales.

Protección contra pérdida o robo, con cobertura de seguridad financiera.

Acceso a hasta dos meses de pagos acumulados en casos especiales.

Uso práctico en todo el país, sin necesidad de abrir una cuenta bancaria.

Impacto para los argentinos en Estados Unidos

Este cambio afecta también a los argentinos en Estados Unidos que cobran beneficios federales. La transición a medios electrónicos hará más ágil la recepción de dinero, pero es fundamental conocer las opciones disponibles para evitar interrupciones en los pagos.

La recomendación oficial es que quienes aún reciben cheques en papel realicen cuanto antes el trámite para acceder a depósitos directos en una cuenta bancaria o soliciten la tarjeta Direct Express. De esta manera, podrán adaptarse sin problemas a un sistema que marcará el fin de una era en el pago de beneficios sociales en Estados Unidos.