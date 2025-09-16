Programas de estudio para argentinos en universidades de Estados Unidos y opciones de trabajo

harvard-extranjeros-donaldtrump-efe-1.jpg
Señalización en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts en Estados Unidos. Crédito: EFE/Cj Gunther.
Becas y apoyos económicos
El costo de las universidades en Estados Unidos puede ser elevado, pero existen becas que ayudan a cubrir matrícula y alojamiento. La Fulbright Argentina es una de las más prestigiosas: ofrece becas completas o parciales para estudios de posgrado.
Otras opciones incluyen becas propias de las universidades, programas de asistencia financiera para estudiantes internacionales y convenios bilaterales entre Argentina y Estados Unidos.
Además, organismos como el Banco Mundial, la OEA y fundaciones privadas suelen abrir convocatorias anuales que benefician a jóvenes profesionales argentinos.
Estudio y trabajo en Estados Unidos
Un punto clave para los argentinos en Estados Unidos es la posibilidad de combinar estudio con experiencia laboral. Con la visa F-1 (estudiante), se permite realizar empleos dentro del campus hasta 20 horas semanales.
Finalizado el programa académico, muchos estudiantes acceden al OPT (Optional Practical Training), que habilita a trabajar hasta un año en el área de estudios, y en carreras STEM la extensión puede llegar a tres años. Esta modalidad es una vía concreta para insertarse en el mercado laboral estadounidense y ganar experiencia internacional.
Consejos para estudiantes argentinos
- Investigar con tiempo las becas y plazos de aplicación.
- Verificar si la universidad elegida tiene convenio con instituciones en Argentina.
- Evaluar programas que incluyan prácticas profesionales o pasantías.
Los programas de estudio en universidades de Estados Unidos representan una oportunidad única para los argentinos. No solo ofrecen excelencia académica, sino también la posibilidad de combinar formación y trabajo, potenciando la carrera profesional en el exterior.