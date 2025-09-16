Inicio Mundo Estados Unidos
Oportunidades académicas y laborales

Programas de estudio para argentinos en universidades de Estados Unidos y opciones de trabajo

Guía para argentinos en Estados Unidos: programas de estudio en universidades, becas y opciones de trabajo para crecer en el exterior

Las universidades más reconocidas del país

Cada vez más argentinos en Estados Unidos buscan oportunidades de estudio que les permitan crecer académica y profesionalmente. Las universidades estadounidenses ofrecen programas de grado, posgrado y becas especiales que pueden abrir puertas también en el mercado laboral y profesional.

Opciones de estudio para argentinos en Estados Unidos

Las universidades más reconocidas del país, como Harvard, MIT, Stanford o Columbia, reciben cada año a estudiantes argentinos en programas de posgrado, doctorados y maestrías. También hay instituciones públicas con costos más accesibles, como la Universidad de la Florida o la Universidad de California, que cuentan con acuerdos de intercambio con universidades argentinas.

Los programas de intercambio suelen ser la puerta de entrada para quienes cursan carreras en Argentina y desean completar un semestre o un año en el exterior. Estos convenios permiten validar materias y sumar experiencia internacional.

harvard-extranjeros-donaldtrump-efe-1.jpg
Señalización en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts en Estados Unidos. Crédito: EFE/Cj Gunther.

Becas y apoyos económicos

El costo de las universidades en Estados Unidos puede ser elevado, pero existen becas que ayudan a cubrir matrícula y alojamiento. La Fulbright Argentina es una de las más prestigiosas: ofrece becas completas o parciales para estudios de posgrado.

Otras opciones incluyen becas propias de las universidades, programas de asistencia financiera para estudiantes internacionales y convenios bilaterales entre Argentina y Estados Unidos.

Además, organismos como el Banco Mundial, la OEA y fundaciones privadas suelen abrir convocatorias anuales que benefician a jóvenes profesionales argentinos.

Estudio y trabajo en Estados Unidos

Un punto clave para los argentinos en Estados Unidos es la posibilidad de combinar estudio con experiencia laboral. Con la visa F-1 (estudiante), se permite realizar empleos dentro del campus hasta 20 horas semanales.

Finalizado el programa académico, muchos estudiantes acceden al OPT (Optional Practical Training), que habilita a trabajar hasta un año en el área de estudios, y en carreras STEM la extensión puede llegar a tres años. Esta modalidad es una vía concreta para insertarse en el mercado laboral estadounidense y ganar experiencia internacional.

Consejos para estudiantes argentinos

  • Investigar con tiempo las becas y plazos de aplicación.
  • Verificar si la universidad elegida tiene convenio con instituciones en Argentina.
  • Evaluar programas que incluyan prácticas profesionales o pasantías.

Los programas de estudio en universidades de Estados Unidos representan una oportunidad única para los argentinos. No solo ofrecen excelencia académica, sino también la posibilidad de combinar formación y trabajo, potenciando la carrera profesional en el exterior.

