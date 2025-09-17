Visa americana 2026: cuánto costará el nuevo trámite en Estados Unidos y cómo afecta a los viajes

¿Se puede reembolsar la nueva tarifa?

Un aspecto novedoso de esta medida es que la “tasa de integridad” podría ser reembolsable en circunstancias muy específicas: cuando el viajero abandona Estados Unidos dentro de los cinco días posteriores a la expiración de la visa y siempre que no haya incumplido las condiciones de su estadía. En todos los demás casos, el pago será obligatorio y no reembolsable.

visa estados unidos freepik 02 Estados Unidos impondrá un cargo adicional mínimo de $250 a cada visa de no inmigrante emitida a extranjeros. Esta medida fue aprobada como parte de la reciente ley presupuestaria firmada por el presidente Donald Trump. Crédito: Freepik.

Impacto en los viajes y recomendaciones

Para quienes planean solicitar o renovar su visa americana, es fundamental contemplar este nuevo costo dentro del presupuesto de viajes. La tarifa extra impactará especialmente en familias que gestionan varias visas al mismo tiempo o en estudiantes que planean programas largos de estudio en Estados Unidos.

Las autoridades recomiendan consultar periódicamente los comunicados oficiales de la embajada o consulado de Estados Unidos en cada país para confirmar el calendario de aplicación y los métodos de pago habilitados.

De este modo, quienes tengan previsto viajar o residir temporalmente en Estados Unidos podrán evitar sorpresas y planificar con anticipación los trámites vinculados a su visa americana.