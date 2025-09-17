Visa americana 2026: cuánto costará el nuevo trámite en Estados Unidos y cómo afecta a los viajes

Cuánto costará la visa americana en 2025
Hasta ahora, las visas de no inmigrante tenían un costo de US$185. Con la nueva tasa de US$250, el precio total asciende a US$435. Este aumento se aplica a las visas más solicitadas, como las B-1 y B-2 (turismo, negocios o visitas familiares), así como a las de estudiantes (F, M), intercambio cultural (J) y diversas categorías de viajes temporales.
En el caso de estudiantes y visitantes de intercambio, además del nuevo costo base, se mantienen las tarifas adicionales como la del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS). Otras categorías, como visas de trabajo especializado (H1B, L, O, P, R), inversionistas o prometidos, mantienen sus tarifas habituales, ya que la nueva tasa se centra exclusivamente en los trámites de no inmigrante.