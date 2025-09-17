Inicio Mundo Visa
Visa americana 2026: cuánto costará el nuevo trámite en Estados Unidos y cómo afecta a los viajes

Desde enero 2026, la visa americana costará US$435 por nueva tasa federal. Conocé cómo afecta a argentinos y viajes a Estados Unidos

Jimena Díaz
Jimena Díaz
El costo de la visa para Estados Unidos subirá significativamente desde enero de 2026, informó el gobierno americano. Crédito: Freepik.

El gobierno de Estados Unidos anunció un aumento significativo en el costo de la visa americana, que entrará en vigor desde el 1º de enero de 2026. Este cambio, aprobado a través de la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), introduce una nueva “tasa de integridad de visa” que impactará a millones de solicitantes en todo el mundo.

Cuánto costará la visa americana en 2025

Hasta ahora, las visas de no inmigrante tenían un costo de US$185. Con la nueva tasa de US$250, el precio total asciende a US$435. Este aumento se aplica a las visas más solicitadas, como las B-1 y B-2 (turismo, negocios o visitas familiares), así como a las de estudiantes (F, M), intercambio cultural (J) y diversas categorías de viajes temporales.

En el caso de estudiantes y visitantes de intercambio, además del nuevo costo base, se mantienen las tarifas adicionales como la del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS). Otras categorías, como visas de trabajo especializado (H1B, L, O, P, R), inversionistas o prometidos, mantienen sus tarifas habituales, ya que la nueva tasa se centra exclusivamente en los trámites de no inmigrante.

¿Se puede reembolsar la nueva tarifa?

Un aspecto novedoso de esta medida es que la “tasa de integridad” podría ser reembolsable en circunstancias muy específicas: cuando el viajero abandona Estados Unidos dentro de los cinco días posteriores a la expiración de la visa y siempre que no haya incumplido las condiciones de su estadía. En todos los demás casos, el pago será obligatorio y no reembolsable.

Estados Unidos impondrá un cargo adicional mínimo de $250 a cada visa de no inmigrante emitida a extranjeros. Esta medida fue aprobada como parte de la reciente ley presupuestaria firmada por el presidente Donald Trump. Crédito: Freepik.

Impacto en los viajes y recomendaciones

Para quienes planean solicitar o renovar su visa americana, es fundamental contemplar este nuevo costo dentro del presupuesto de viajes. La tarifa extra impactará especialmente en familias que gestionan varias visas al mismo tiempo o en estudiantes que planean programas largos de estudio en Estados Unidos.

Las autoridades recomiendan consultar periódicamente los comunicados oficiales de la embajada o consulado de Estados Unidos en cada país para confirmar el calendario de aplicación y los métodos de pago habilitados.

De este modo, quienes tengan previsto viajar o residir temporalmente en Estados Unidos podrán evitar sorpresas y planificar con anticipación los trámites vinculados a su visa americana.

