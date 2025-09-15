El gobierno de Donald Trump lanzó un segundo ataque militar contra una embarcación de Venezuela.

El presidente Trump anunció a través de las redes sociales que el ataque se realizó en aguas internacionales provocando la muerte de tres presuntos integrantes de carteles de narcotráfico, sin bajas estadounidenses. “Si estás transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡te estamos cazando!”, advirtió en su mensaje en Truth Social.

Este nuevo operativo ordenado por el gobierno de Donald Trump se suma al primer ataque cinético del 2 de septiembre, en el que Estados Unidos destruyó una lancha venezolana vinculada al grupo criminal "Tren de Aragua", ocasionando la muerte de 11 personas. Esa acción militar generó controversia por el uso de fuerza letal en aguas internacionales y por la falta de una justificación legal clara por parte de Estados Unidos.

Ese país, desde agosto pasado, viene desplegando buques de guerra, submarinos y más de 4.000 efectivos en aguas del Caribe como parte de una ofensiva militar contra el narcotráfico. El gobierno estadounidense, en múltiples oportunidades, ha calificado al régimen de Nicolás Maduro como un “cartel del narcotráfico” y acusa al mandatario de facilitar el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano.

La reacción del gobierno de Maduro

Ante este nuevo ataque del gobierno de Donald Trump, el presidente Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos prepara una “agresión de carácter militar” y afirmó que su país está facultado por leyes internacionales para responder a este tipo de agresiones. A su vez, el presidente venezolano ordenó el despliegue de 25.000 efectivos en zonas fronterizas y llamó al alistamiento de civiles en la Milicia Bolivariana.

Caribe ataque Venezuela El presidente Nicolás Maduro ha repetido que Venezuela está preparado para responder a los ataques de Estados Unidos. Foto gentileza cnn.com

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela tienen viejos antecedentes. Desde la ruptura diplomática entre los dos países en 2019, las relaciones bilaterales se han deteriorado profundamente, en donde Washington acusa al gobierno venezolano de vínculos con el "Cártel de los Soles", designado como organización terrorista en julio.

El despliegue militar ordenado en las últimas horas por Trump trae al recuerdo otras intervenciones estadounidenses en el Caribe, donde históricamente ha ejercido presión geopolítica bajo el argumento de seguridad nacional.