El supuesto asesino de Charlie Kirk impacta a Estados Unidos

Un joven sin afiliación política, pero radicalizado

Aunque su familia estaba registrada como republicana, Robinson no había votado en las últimas elecciones ni tenía afiliación oficial. Según su entorno, se había “politizado recientemente” y días antes mencionó críticas hacia Kirk.

El sospechoso fue entregado a la policía por un familiar tras la difusión de imágenes de seguridad. Donald Trump aseguró que fue su padre, aunque las autoridades no lo confirmaron. Matt Robinson, identificado por medios como su padre, es un veterano del Departamento del Sheriff; su madre, Amber, es trabajadora social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/1966507197891740159?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1966507197891740159%7Ctwgr%5E38c7756e973b15b83f7f168c99f4b958dcfecf6b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fefe.com%2Fmundo%2F2025-09-12%2Fquien-es-tyler-robinson-acusado-asesinato-charlie-kirk-eeuu%2F&partner=&hide_thread=false BREAKING: The suspect in Charlie Kirk's assassination is in custody. pic.twitter.com/RrwzPHV5wP — The White House (@WhiteHouse) September 12, 2025

Perfil brillante en la escuela

Robinson era un buen estudiante. Su madre celebró en redes sociales los altos puntajes obtenidos en el examen ACT, calificándolo de “genio”.

Pero su vida digital mostraba otra cara. En Discord escribió sobre el rifle usado y los mensajes en sus balas: bromas con memes, referencias a videojuegos y hasta la canción “Bella ciao”. Hoy, el joven enfrenta cargos graves y podría recibir la pena de muerte en Estados Unidos.