Asesinato en Utah

El supuesto asesino de Charlie Kirk impacta a Estados Unidos

El asesino de Charlie Kirk en Utah conmociona a Estados Unidos: un joven brillante, sin afiliación política, pero con radicalización reciente

Velas prendidas en un altar en honor al activista político Charlie Kirk

Velas prendidas en un altar en honor al activista político Charlie Kirk, de Utah, Estados Unidos. Crédito: EFE/EPA/ Clemens Bilan.

Tyler Robinson, de 22 años, fue identificado como el asesino del activista conservador Charlie Kirk, aliado cercano de Donald Trump. El ataque ocurrió durante un debate en la Universidad de Utah Valley en Estados Unidos, frente a más de 3.000 personas en Orem. Robinson no era estudiante del campus y fue detenido 30 horas después del crimen.

Un joven sin afiliación política, pero radicalizado

Aunque su familia estaba registrada como republicana, Robinson no había votado en las últimas elecciones ni tenía afiliación oficial. Según su entorno, se había “politizado recientemente” y días antes mencionó críticas hacia Kirk.

El sospechoso fue entregado a la policía por un familiar tras la difusión de imágenes de seguridad. Donald Trump aseguró que fue su padre, aunque las autoridades no lo confirmaron. Matt Robinson, identificado por medios como su padre, es un veterano del Departamento del Sheriff; su madre, Amber, es trabajadora social.

Perfil brillante en la escuela

Robinson era un buen estudiante. Su madre celebró en redes sociales los altos puntajes obtenidos en el examen ACT, calificándolo de “genio”.

Pero su vida digital mostraba otra cara. En Discord escribió sobre el rifle usado y los mensajes en sus balas: bromas con memes, referencias a videojuegos y hasta la canción “Bella ciao”. Hoy, el joven enfrenta cargos graves y podría recibir la pena de muerte en Estados Unidos.

