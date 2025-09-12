Inicio Mundo Donald Trump
Donald Trump asegura que el FBI detuvo al sospechoso del tiroteo contra Charlie Kirk en Estados Unidos

Donald Trump afirma que el FBI arrestó al sospechoso del tiroteo a Charlie Kirk en Utah. Pide la pena de muerte y genera polémica en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el FBI tiene bajo custodia al sospechoso de matar a Charlie Kirk (Archivo). Crédito: EFE.

El presidente Donald Trump aseguró este viernes que el FBI tiene bajo custodia al sospechoso del tiroteo contra Charlie Kirk, ocurrido en la Universidad del Valle de Utah, según informa el portal de noticias CNN en español. Trump aclaró que el arresto podría estar “sujeto a cambios”, aunque afirmó que la persona arrestada coincide con el perfil del agresor.

El FBI habría arrestado al sospechoso de matar al comentarista y activista conservador Charlie Kirk, aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Archivo). Crédito: EFE/Cristóbal Herrera.

Trump exige la pena máxima

“Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia”, dijo Trump en una entrevista con Fox News. Según detalló, alguien cercano al atacante lo entregó a las autoridades. La entrega se habría dado gracias a la intervención de un pastor que contactó a un sheriff federal, y finalmente al padre del sospechoso.

Horas antes, en “Fox & Friends”, Donald Trump pidió que el autor del crimen reciba la pena de muerte. El presidente describió a Kirk como “la mejor persona” y lamentó la violencia del ataque.

“Espero que el asesino sea declarado culpable y que reciba la pena de muerte. Charlie trabajó muy duro, era querido por todos y no merecía esto”, señaló.

Trump también subrayó que Utah aplica la pena capital y destacó la firme postura del gobernador Spencer Cox. “He llegado a conocerlo. Está muy decidido respecto a la pena de muerte en este caso”, agregó.

Impacto en Estados Unidos

El ataque a Kirk conmocionó a Estados Unidos y desató un debate sobre la seguridad en campus universitarios. Aunque las autoridades no han revelado públicamente la identidad del detenido, Trump aseguró que el FBI se mueve con rapidez para resolver el caso.

Consultado sobre si se trató de un hecho aislado, Trump respondió que “parece serlo”. También admitió que no quiso ver los videos del tiroteo viralizados en redes sociales: “No quise recordar a Charlie de esa manera”, explicó.

Noticia en desarrollo.

