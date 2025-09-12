Donald Trump asegura que el FBI detuvo al sospechoso del tiroteo contra Charlie Kirk en Estados Unidos

Horas antes, en “Fox & Friends”, Donald Trump pidió que el autor del crimen reciba la pena de muerte. El presidente describió a Kirk como “la mejor persona” y lamentó la violencia del ataque.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

“Espero que el asesino sea declarado culpable y que reciba la pena de muerte. Charlie trabajó muy duro, era querido por todos y no merecía esto”, señaló.

Trump también subrayó que Utah aplica la pena capital y destacó la firme postura del gobernador Spencer Cox. “He llegado a conocerlo. Está muy decidido respecto a la pena de muerte en este caso”, agregó.

Impacto en Estados Unidos

El ataque a Kirk conmocionó a Estados Unidos y desató un debate sobre la seguridad en campus universitarios. Aunque las autoridades no han revelado públicamente la identidad del detenido, Trump aseguró que el FBI se mueve con rapidez para resolver el caso.

Consultado sobre si se trató de un hecho aislado, Trump respondió que “parece serlo”. También admitió que no quiso ver los videos del tiroteo viralizados en redes sociales: “No quise recordar a Charlie de esa manera”, explicó.

Noticia en desarrollo.