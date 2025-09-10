Asesinan a Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, tras recibir un disparo en Utah

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento en que Kirk es alcanzado por un proyectil mientras hablaba ante cientos de personas bajo una carpa. Más de dos mil asistentes presenciaron el ataque, que generó caos y escenas de pánico.

"The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his… pic.twitter.com/aM8Pz3TKml — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

Reacción oficial luego del disparo al comentarista

Kirk fue trasladado de urgencia al Timpanogos Regional Hospital, en la ciudad de Orem, pero no logró sobrevivir. La universidad emitió un comunicado en el que informó que el agresor fue detenido.