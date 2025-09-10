Inicio Mundo Donald Trump
Asesinan a Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, tras recibir un disparo en Utah

El activista conservador Charlie Kirk murió en Utah tras un disparo en un evento universitario. Reacción de Donald Trump

el comentarista y activista conservador Charlie Kirk

el comentarista y activista conservador Charlie Kirk, aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Archivo). Crédito: EFE/Cristóbal Herrera.

Charlie Kirk, activista conservador y cercano aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue asesinado este miércoles luego de recibir un disparo en el cuello durante una conferencia en la Universidad de Utah, según informó EFE. El propio Donald Trump confirmó la muerte del activista en Truth Social: “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido”.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento en que Kirk es alcanzado por un proyectil mientras hablaba ante cientos de personas bajo una carpa. Más de dos mil asistentes presenciaron el ataque, que generó caos y escenas de pánico.

Reacción oficial luego del disparo al comentarista

Kirk fue trasladado de urgencia al Timpanogos Regional Hospital, en la ciudad de Orem, pero no logró sobrevivir. La universidad emitió un comunicado en el que informó que el agresor fue detenido.

Agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se desplegaron inmediatamente en el campus, según confirmó en X la fiscal general Pam Bondi.

¿Quién era Charlie Kirk?

Nacido en 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk fue un influyente activista, escritor y comentarista político. Fundó la organización estudiantil conservadora Turning Point, reconocida en todo Estados Unidos por su influencia en el ámbito universitario.

Kirk mostró un fuerte respaldo a Donald Trump, acompañándolo en múltiples actos de campaña e incluso en la ceremonia de investidura presidencial.

