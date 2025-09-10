Charlie Kirk, activista conservador y cercano aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue asesinado este miércoles luego de recibir un disparo en el cuello durante una conferencia en la Universidad de Utah, según informó EFE. El propio Donald Trump confirmó la muerte del activista en Truth Social: “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido”.
Asesinan a Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, tras recibir un disparo en Utah
