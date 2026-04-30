Advertencia de Irán a Donald Trump: "Morirán en las aguas más profundas" del Golfo Pérsico

Donald Trump Ormuz Cada dicho de Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz vuelven a generar volatilidad y agudizan el conflicto en Medio Oriente. Por lo pronto, con otra suba del precio del petróleo.

Un mensaje de resistencia desde Teherán

"Nuestros enemigos deben saber que cualquier intento de violar la soberanía de estas aguas resultará en su propio fin. Morirán en las aguas más profundas del Golfo Pérsico", reza el comunicado atribuido a Mojtaba Khamenei. La reaparición del líder supremo busca disipar los rumores sobre su estado de salud y su capacidad de mando, luego de que fuentes occidentales pusieran en duda su paradero tras los últimos ataques aéreos sobre objetivos militares en territorio iraní.

La figura de Mojtaba, de 56 años, ha sido central en la transición de poder en Teherán. Considerado históricamente como un hombre de las sombras con fuertes vínculos con la estructura militar, su ascenso formal al cargo de Líder Supremo marcó el inicio de una etapa de mayor confrontación. Trump, por su parte, lo ha calificado públicamente como un "líder sin peso" y ha condicionado la estabilidad de su mandato a la obtención de una "aprobación" que, según la Casa Blanca, pasaría por el desmantelamiento total del programa nuclear y de misiles.

El Estrecho de Ormuz: el punto de quiebre

El foco del conflicto se sitúa actualmente en el Estrecho de Ormuz, el cuello de botella por donde circula aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo líquido. Irán ha reiterado su intención de no permitir que la situación regrese al estado previo al inicio de las hostilidades, exigiendo el levantamiento de las sanciones económicas que han asfixiado su capacidad exportadora de acero y crudo.

En contrapartida, la administración Trump ha ordenado a su equipo de seguridad nacional prepararse para un bloqueo prolongado de los puertos iraníes. "Irán no es capaz de organizarse. Más les vale espabilar pronto", publicó el presidente estadounidense recientemente, acompañando su mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial que reza: "Se acabó el Señor Bueno".

Crisis energética y repercusiones globales

La escalada de amenazas ya tiene un impacto directo en la economía mundial. Los precios del petróleo han superado la barrera de los 100 dólares por barril, y la Unión Europea ha expresado su preocupación por lo que considera una crisis energética que combina los efectos de las crisis de 1973 y 2022.

En este contexto, diversos actores internacionales, incluidos Rusia y Pakistán, han intentado mediar para restablecer una mesa de diálogo. Sin embargo, las posiciones parecen irreconciliables:

Estados Unidos: Exige la eliminación del programa nuclear y un cambio radical en la política regional de Irán.

Exige la eliminación del programa nuclear y un cambio radical en la política regional de Irán. Irán: Demanda el fin de la "piratería" estadounidense y el respeto a su autonomía territorial, bajo la amenaza de cerrar el tráfico marítimo.

GUERRA MEDIO ORIENTE: "PROTEGEREMOS NUESTRAS CAPACIDADES NUCLEARES" - LÍDER SUPREMO DE IRÁN GUERRA MEDIO ORIENTE: "PROTEGEREMOS NUESTRAS CAPACIDADES NUCLEARES" - LÍDER SUPREMO DE IRÁN

El despliegue de la Marina estadounidense en las cercanías de Sri Lanka para interceptar buques vinculados a Teherán y la respuesta de la Guardia Revolucionaria con ejercicios de misiles balísticos mantienen al mundo en vilo ante la posibilidad de un enfrentamiento a gran escala.

Una figura bajo la lupa

Mojtaba Khamenei enfrenta el desafío de consolidar su liderazgo interno mientras lidia con una oposición externa sin precedentes. A diferencia de su padre, su perfil es visto como más pragmático en lo militar pero inflexible en lo ideológico. La advertencia lanzada este 30 de abril deja en claro que el nuevo Guía no tiene intenciones de negociar bajo presión directa, lo que deja el balón en el campo de la diplomacia internacional o, en el peor de los casos, en el de una escalada militar de consecuencias impredecibles para la estabilidad de Medio Oriente.