Estados Unidos prepara un misil hipersónico para pacificar Medio Oriente

Características del nuevo proyectil

La tecnología hipersónica permite que el objeto viaje a una velocidad cinco veces mayor a la del sonido. Su diseño incluye una capacidad de maniobra que dificulta cualquier intento de interceptación por parte de defensas enemigas. El proyectil mide unos diez metros de largo y representa la pieza de mayor tamaño dentro del arsenal terrestre del ejército de Estados Unidos.

Cada unidad producida por la empresa Lockheed Martin tiene un valor cercano a los 15 millones de dólares. Actualmente, la cantidad de ejemplares disponibles es limitada y apenas llega a ocho unidades. La implementación de una batería completa requiere una inversión que supera los 2.000 millones de dólares según los reportes oficiales de la oficina gubernamental.

Estados Unidos, todoterreno

misil Dark Eagle A pesar de la tregua vigente, la solicitud del Comando Central de EE. UU. para el despliegue del misil Dark Eagle en Oriente Medio revela una intensificación de los preparativos militares por ambas partes. El misil, diseñado para penetrar defensas avanzadas y alcanzar objetivos estratégicos a gran velocidad, se convierte en un actor clave en el equilibrio de poder regional. La movilización de Irán de sus propios sistemas de misiles, alejándolos de los equipos de corto alcance estadounidenses, ha precipitado esta solicitud.

El Dark Eagle todavía enfrenta desafíos técnicos importantes antes de su uso definitivo. El desarrollo del programa sufrió demoras constantes y el sistema no recibió aún la declaración de operatividad total. Sin embargo, la urgencia de los mandos militares en la región aceleró los planes para su integración en el campo de operaciones.

Especialistas en defensa observan que tanto el país americano como su contraparte aprovecharon el cese al fuego para mejorar sus capacidades. La llegada de este misil hipersónico cambiaría la balanza de fuerza en la región. Las plataformas de lanzamiento para este equipo pueden situarse en tierra firme, en buques destructores o en submarinos de ataque.