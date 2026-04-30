El gobierno de Estados Unidos evalúa el despliegue de una tecnología militar avanzada en una zona de alta tensión. El Comando Central de la nación norteamericana pidió formalmente el traslado del misil conocido como Dark Eagle. Esta solicitud busca contrarrestar la presencia de lanzadores balísticos que pertenecen a Irán, los cuales quedaron fuera del radio de acción de las armas convencionales actuales.
Estados Unidos prepara un misil hipersónico para pacificar Medio Oriente
El Comando Central de Estados Unidos solicitó el envío de una nueva arma hipersónica a Medio Oriente para vigilar la actividad de Irán
Dicha herramienta de armamento tiene un alcance superior a los 2.780 kilómetros. Las autoridades militares consideran que este recurso resulta necesario porque el país persa movió sus equipos a zonas alejadas. Aunque existe una tregua vigente desde principios de mes, los movimientos tácticos sugieren una preparación para posibles escenarios de guerra en el corto plazo.
Características del nuevo proyectil
La tecnología hipersónica permite que el objeto viaje a una velocidad cinco veces mayor a la del sonido. Su diseño incluye una capacidad de maniobra que dificulta cualquier intento de interceptación por parte de defensas enemigas. El proyectil mide unos diez metros de largo y representa la pieza de mayor tamaño dentro del arsenal terrestre del ejército de Estados Unidos.
Cada unidad producida por la empresa Lockheed Martin tiene un valor cercano a los 15 millones de dólares. Actualmente, la cantidad de ejemplares disponibles es limitada y apenas llega a ocho unidades. La implementación de una batería completa requiere una inversión que supera los 2.000 millones de dólares según los reportes oficiales de la oficina gubernamental.
Estados Unidos, todoterreno
El Dark Eagle todavía enfrenta desafíos técnicos importantes antes de su uso definitivo. El desarrollo del programa sufrió demoras constantes y el sistema no recibió aún la declaración de operatividad total. Sin embargo, la urgencia de los mandos militares en la región aceleró los planes para su integración en el campo de operaciones.
Especialistas en defensa observan que tanto el país americano como su contraparte aprovecharon el cese al fuego para mejorar sus capacidades. La llegada de este misil hipersónico cambiaría la balanza de fuerza en la región. Las plataformas de lanzamiento para este equipo pueden situarse en tierra firme, en buques destructores o en submarinos de ataque.