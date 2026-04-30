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Estados Unidos prepara un misil hipersónico para pacificar Medio Oriente

El Comando Central de Estados Unidos solicitó el envío de una nueva arma hipersónica a Medio Oriente para vigilar la actividad de Irán

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
El Comando Central de EE. UU. ha solicitado el envío de la batería de misiles hipersónicos Dark Eagle a Oriente Medio, marcando la primera vez que Washington despliega esta avanzada tecnología aún en fase operativa. Esta medida busca directamente contrarrestar los lanzadores de misiles balísticos de Irán, que han sido reubicados fuera del alcance de los sistemas de precisión tradicionales estadounidenses. 

El Comando Central de EE. UU. ha solicitado el envío de la batería de misiles hipersónicos Dark Eagle a Oriente Medio, marcando la primera vez que Washington despliega esta avanzada tecnología aún en fase operativa. Esta medida busca directamente contrarrestar los lanzadores de misiles balísticos de Irán, que han sido reubicados fuera del alcance de los sistemas de precisión tradicionales estadounidenses. 

El gobierno de Estados Unidos evalúa el despliegue de una tecnología militar avanzada en una zona de alta tensión. El Comando Central de la nación norteamericana pidió formalmente el traslado del misil conocido como Dark Eagle. Esta solicitud busca contrarrestar la presencia de lanzadores balísticos que pertenecen a Irán, los cuales quedaron fuera del radio de acción de las armas convencionales actuales.

Dicha herramienta de armamento tiene un alcance superior a los 2.780 kilómetros. Las autoridades militares consideran que este recurso resulta necesario porque el país persa movió sus equipos a zonas alejadas. Aunque existe una tregua vigente desde principios de mes, los movimientos tácticos sugieren una preparación para posibles escenarios de guerra en el corto plazo.

misil usa soldados
La solicitud para el despliegue del Dark Eagle pone de relieve el desfase entre las necesidades operativas en el terreno y el estado de desarrollo de las tecnolog&iacute;as militares m&aacute;s avanzadas de EE. UU. Aunque el misil hipers&oacute;nico promete capacidades revolucionarias, su desarrollo ha sufrido retrasos y no ha sido declarado plenamente operativo. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental ha se&ntilde;alado que cada bater&iacute;a costar&aacute; 2.700 millones de d&oacute;lares, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad y el coste-beneficio de su uso inmediato.

La solicitud para el despliegue del Dark Eagle pone de relieve el desfase entre las necesidades operativas en el terreno y el estado de desarrollo de las tecnologías militares más avanzadas de EE. UU. Aunque el misil hipersónico promete capacidades revolucionarias, su desarrollo ha sufrido retrasos y no ha sido declarado plenamente operativo. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental ha señalado que cada batería costará 2.700 millones de dólares, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad y el coste-beneficio de su uso inmediato.

Características del nuevo proyectil

La tecnología hipersónica permite que el objeto viaje a una velocidad cinco veces mayor a la del sonido. Su diseño incluye una capacidad de maniobra que dificulta cualquier intento de interceptación por parte de defensas enemigas. El proyectil mide unos diez metros de largo y representa la pieza de mayor tamaño dentro del arsenal terrestre del ejército de Estados Unidos.

Cada unidad producida por la empresa Lockheed Martin tiene un valor cercano a los 15 millones de dólares. Actualmente, la cantidad de ejemplares disponibles es limitada y apenas llega a ocho unidades. La implementación de una batería completa requiere una inversión que supera los 2.000 millones de dólares según los reportes oficiales de la oficina gubernamental.

Estados Unidos, todoterreno

misil Dark Eagle
A pesar de la tregua vigente, la solicitud del Comando Central de EE. UU. para el despliegue del misil Dark Eagle en Oriente Medio revela una intensificaci&oacute;n de los preparativos militares por ambas partes. El misil, dise&ntilde;ado para penetrar defensas avanzadas y alcanzar objetivos estrat&eacute;gicos a gran velocidad, se convierte en un actor clave en el equilibrio de poder regional. La movilizaci&oacute;n de Ir&aacute;n de sus propios sistemas de misiles, alej&aacute;ndolos de los equipos de corto alcance estadounidenses, ha precipitado esta solicitud.

A pesar de la tregua vigente, la solicitud del Comando Central de EE. UU. para el despliegue del misil Dark Eagle en Oriente Medio revela una intensificación de los preparativos militares por ambas partes. El misil, diseñado para penetrar defensas avanzadas y alcanzar objetivos estratégicos a gran velocidad, se convierte en un actor clave en el equilibrio de poder regional. La movilización de Irán de sus propios sistemas de misiles, alejándolos de los equipos de corto alcance estadounidenses, ha precipitado esta solicitud.

El Dark Eagle todavía enfrenta desafíos técnicos importantes antes de su uso definitivo. El desarrollo del programa sufrió demoras constantes y el sistema no recibió aún la declaración de operatividad total. Sin embargo, la urgencia de los mandos militares en la región aceleró los planes para su integración en el campo de operaciones.

Especialistas en defensa observan que tanto el país americano como su contraparte aprovecharon el cese al fuego para mejorar sus capacidades. La llegada de este misil hipersónico cambiaría la balanza de fuerza en la región. Las plataformas de lanzamiento para este equipo pueden situarse en tierra firme, en buques destructores o en submarinos de ataque.

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