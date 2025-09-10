Inicio Mundo Israel
Donald Trump critica ataque de Israel en Catar

Donald Trump criticó el ataque de Israel en Catar y reafirmó la alianza de este país con Estados Unidos. La ONU analiza la crisis en sesión de emergencia

Jimena Díaz
El presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el ataque de Israel en Catar, un gran aliado del país estadounidense. Crédito: EFE.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy miércoles en Nueva York en una sesión de emergencia para analizar el ataque de Israel en Catar, gran aliado de Estados Unidos. La iniciativa fue solicitada por Argelia, Pakistán y Somalia, tras un pedido directo de Catar, que denunció la violación de su soberanía, informa la agencia EFE.

El bombardeo israelí, ocurrido en Doha, tenía como objetivo a líderes de Hamás. Según fuentes locales, murieron cinco miembros del grupo palestino y un agente catarí de la Policía. El primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, calificó la acción como una afrenta a las leyes internacionales y a un Estado mediador que alberga negociaciones de paz.

Estados Unidos reacciona al ataque de Israel

El hecho generó reacciones internacionales y dividió opiniones en Estados Unidos, principal aliado de Israel. La Casa Blanca describió el ataque como un “desafortunado incidente”. Aunque reconoció que fue informado de antemano, la portavoz Karoline Leavitt señaló que bombardear unilateralmente a un país soberano no ayuda a los objetivos de Estados Unidos ni de Israel para alcanzar la paz.

Leavitt afirmó que los líderes de Hamás “lamentablemente” se encontraban en Doha, pero insistió en que la acción israelí no beneficia la estabilidad regional. Al mismo tiempo, reconoció que eliminar a Hamás es un “objetivo loable”.

La portavoz Karoline Leavitt señaló que bombardear unilateralmente a un país soberano no ayuda a los objetivos de Estados Unidos ni de Israel para alcanzar la paz (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Will Oliver.

Donald Trump busca contener la crisis diplomática

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó a su enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, que notificara a Catar sobre el ataque inminente. Tras el bombardeo, Trump se comunicó tanto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como con el emir y el primer ministro catarí. Según la Casa Blanca, el mandatario agradeció la amistad de Catar y aseguró que “algo así no volverá a ocurrir en su territorio”.

Donald Trump ordenó a su enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, que notificara a Catar sobre el ataque inminente. Catar dice que no fue notificado (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Will Oliver.

Este bombardeo marca la primera vez que Israel ataca suelo catarí, donde además se encuentra la mayor base militar de Estados Unidos en Medio Oriente. La operación buscaba eliminar a miembros de Hamás en plena reunión sobre la propuesta de tregua presentada por Washington. Sin embargo, Hamás informó que los dirigentes asesinados no formaban parte de su equipo negociador.

