Donald Trump critica ataque de Israel en Catar

Leavitt afirmó que los líderes de Hamás “lamentablemente” se encontraban en Doha, pero insistió en que la acción israelí no beneficia la estabilidad regional. Al mismo tiempo, reconoció que eliminar a Hamás es un “objetivo loable”.

Casa-Blanca-prensa-efe-4.jpg La portavoz Karoline Leavitt señaló que bombardear unilateralmente a un país soberano no ayuda a los objetivos de Estados Unidos ni de Israel para alcanzar la paz (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Will Oliver.

Donald Trump busca contener la crisis diplomática

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó a su enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, que notificara a Catar sobre el ataque inminente. Tras el bombardeo, Trump se comunicó tanto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como con el emir y el primer ministro catarí. Según la Casa Blanca, el mandatario agradeció la amistad de Catar y aseguró que “algo así no volverá a ocurrir en su territorio”.

WITKOFF-estados-unidos-rusia-efe-1.jpg Donald Trump ordenó a su enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, que notificara a Catar sobre el ataque inminente. Catar dice que no fue notificado (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Will Oliver.

Este bombardeo marca la primera vez que Israel ataca suelo catarí, donde además se encuentra la mayor base militar de Estados Unidos en Medio Oriente. La operación buscaba eliminar a miembros de Hamás en plena reunión sobre la propuesta de tregua presentada por Washington. Sin embargo, Hamás informó que los dirigentes asesinados no formaban parte de su equipo negociador.