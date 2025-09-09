Donald Trump propone un alto el fuego en Gaza e Israel acepta la propuesta

Trump-efe 2 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: EFE.

Hamás insiste en que cualquier acuerdo debe incluir garantías de que Israel detendrá su ofensiva militar y se retirará por completo de la Franja de Gaza. El grupo afirmó que está “abierto a cualquier idea” que lleve a un alto el fuego integral.

La respuesta israelí es contundente: no habrá paz sin la liberación de los rehenes, el desarme total de Hamás y el abandono de su control sobre la Franja.

Gaza en el centro de la guerra

Desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, más de 64.000 personas han muerto en Gaza bajo los ataques de Israel. La propuesta de Donald Trump llega en un momento crítico, con la presión internacional en aumento y un escenario humanitario devastador.

El futuro de la región depende ahora de si Hamás acepta las condiciones israelíes o si el conflicto sigue escalando. Lo cierto es que la propuesta estadounidense abre una ventana de negociación que podría marcar el rumbo de Medio Oriente.