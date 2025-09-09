Donald Trump propone un alto el fuego en Gaza e Israel acepta la propuesta

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, confirmó este martes que Israel aceptó la última propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para un alto el fuego en Gaza. Sin embargo, puso condiciones claras: Hamás debe entregar todas sus armas y liberar a los rehenes que mantiene en la Franja.
Israel acepta la propuesta de Donald Trump para un alto el fuego en Gaza, pero exige el desarme de Hamás y la liberación de rehenes