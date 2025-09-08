Donald Trump exige a Hamás liberar rehenes

El viernes, desde el Despacho Oval, Trump confirmó que su Gobierno mantiene “profundas negociaciones con Hamas” y detalló que el mensaje es claro: “Déjenlos salir a todos ahora mismo, y les irá mucho mejor”.

La guerra en Gaza, iniciada tras los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, ya ha dejado más de 64.000 muertos palestinos según cifras locales, además de cientos de víctimas por hambre y desnutrición, incluidos niños.

Hamás responde a Estados Unidos

Horas después de la advertencia presidencial, Hamás afirmó que está dispuesto a sentarse a negociar “de manera inmediata” tras recibir la propuesta de Estados Unidos.

En un comunicado, el grupo aseguró que respalda cualquier paso hacia un alto el fuego y condicionó la liberación de rehenes a la retirada de tropas israelíes del enclave. También recordó que ya había aceptado una propuesta mediada por Egipto, Catar y Estados Unidos el pasado 18 de agosto, a la que, según afirma, Israel aún no ha respondido.

Trump-Netanyahu-EFE-1 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrechando la mano del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Yuri Gripas.

Hamás insiste en retomar el acuerdo de agosto, mientras que el Gobierno de Benjamín Netanyahu sostiene que Gaza debe permanecer bajo control militar israelí y que el grupo islamista debe ser desarmado.