Donald Trump exige a Hamás liberar rehenes

Donald Trump exige a Hamás liberar rehenes y advierte consecuencias. Estados Unidos media para un acuerdo de paz y cese al fuego en Gaza

Por UNO
Ataque israelí a una torre de apartamentos en la ciudad de Gaza

Ataque israelí a una torre de apartamentos en la ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza (Archivo). Crédito: EFE/ Haitham Imad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo lo que calificó como su “última advertencia” al grupo islamista Hamás, exigiendo la liberación inmediata de los rehenes israelíes, según informa EFE. Trump aseguró haber advertido al grupo sobre “las consecuencias de no aceptar” el acuerdo y enfatizó que no habrá más oportunidades: “¡Esta es la última advertencia!”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió al grupo Hamás para liberar rehenes. Crédito: EFE.

“Todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa. Todo el mundo quiere que esta guerra termine. Los israelíes han aceptado mis condiciones, es hora de que Hamás también lo haga”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Negociaciones profundas en Estados Unidos y Medio Oriente

Las declaraciones de Donald Trump se producen tras conocerse que Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos en Medio Oriente, presentó una nueva propuesta a través de un activista israelí para alcanzar un pacto que combine liberación de rehenes y cese al fuego en Gaza.

El viernes, desde el Despacho Oval, Trump confirmó que su Gobierno mantiene “profundas negociaciones con Hamas” y detalló que el mensaje es claro: “Déjenlos salir a todos ahora mismo, y les irá mucho mejor”.

La guerra en Gaza, iniciada tras los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, ya ha dejado más de 64.000 muertos palestinos según cifras locales, además de cientos de víctimas por hambre y desnutrición, incluidos niños.

Hamás responde a Estados Unidos

Horas después de la advertencia presidencial, Hamás afirmó que está dispuesto a sentarse a negociar “de manera inmediata” tras recibir la propuesta de Estados Unidos.

En un comunicado, el grupo aseguró que respalda cualquier paso hacia un alto el fuego y condicionó la liberación de rehenes a la retirada de tropas israelíes del enclave. También recordó que ya había aceptado una propuesta mediada por Egipto, Catar y Estados Unidos el pasado 18 de agosto, a la que, según afirma, Israel aún no ha respondido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrechando la mano del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Yuri Gripas.

Hamás insiste en retomar el acuerdo de agosto, mientras que el Gobierno de Benjamín Netanyahu sostiene que Gaza debe permanecer bajo control militar israelí y que el grupo islamista debe ser desarmado.

