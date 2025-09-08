Inicio Mundo Donald Trump
Inmigración y seguridad

Donald Trump promete "limpiar" ciudades y apunta a Chicago

Donald Trump niega una “guerra” con Chicago, pero anticipa militarización en ciudades de Estados Unidos gobernadas por demócratas

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
El presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere "limpiar" las ciudades santuario como Chicago. Crédito: EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que su Gobierno “va a limpiar” las ciudades y negó que exista una “guerra” contra Chicago, pese a sus recientes amenazas en redes sociales, informó EFE. El mandatario reiteró que el objetivo de su administración es enfrentar la inseguridad y el crimen organizado.

Guardia Nacional y militarización en Estados Unidos

El sábado, Trump encendió la polémica con una publicación en Truth Social inspirada en la película Apocalypse Now. En la imagen, se lo ve sobre un fondo con los rascacielos de Chicago, helicópteros militares y llamas. Junto a la ilustración escribió: “Me encanta el olor a deportaciones en la mañana… Chicago va a descubrir por qué se llama DEPARTAMENTO DE GUERRA”, en referencia al cambio de nombre del Departamento de Defensa.

truth-donald-trump

Tom Homan, zar de la frontera de Estados Unidos, intentó suavizar las declaraciones del presidente. En CNN, aseguró que la publicación fue “sacada de contexto” y explicó que Trump se refería a una “guerra contra carteles criminales, inmigrantes ilegales y amenazas a la seguridad pública”.

Homan adelantó que la Guardia Nacional podría desplegarse en Chicago esta misma semana. Aunque no dio detalles, sostuvo que se trata de información sensible para las fuerzas de seguridad.

No es la primera vez que Trump recurre a la militarización. El 11 de agosto asumió el control de la seguridad en Washington D.C. por treinta días, argumentando una “emergencia” ante la criminalidad, a pesar de que los homicidios estaban en sus niveles más bajos en tres décadas. La medida se extendió hasta el 30 de noviembre tras fuertes críticas de la ciudadanía.

Trump apunta a ciudades gobernadas por demócratas

La estrategia del presidente republicano no se limita a la capital. Trump planea extender el despliegue militar a ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, Nueva Orleans y Baltimore, ignorando la oposición de alcaldes y gobernadores.

Con su mensaje, deja claro que la seguridad será uno de los ejes centrales de su gestión y de su agenda política en Estados Unidos.

Temas relacionados:

Te puede interesar