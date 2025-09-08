Donald Trump promete "limpiar" ciudades y apunta a Chicago

Homan adelantó que la Guardia Nacional podría desplegarse en Chicago esta misma semana. Aunque no dio detalles, sostuvo que se trata de información sensible para las fuerzas de seguridad.

No es la primera vez que Trump recurre a la militarización. El 11 de agosto asumió el control de la seguridad en Washington D.C. por treinta días, argumentando una “emergencia” ante la criminalidad, a pesar de que los homicidios estaban en sus niveles más bajos en tres décadas. La medida se extendió hasta el 30 de noviembre tras fuertes críticas de la ciudadanía.

Trump apunta a ciudades gobernadas por demócratas

La estrategia del presidente republicano no se limita a la capital. Trump planea extender el despliegue militar a ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, Nueva Orleans y Baltimore, ignorando la oposición de alcaldes y gobernadores.

Con su mensaje, deja claro que la seguridad será uno de los ejes centrales de su gestión y de su agenda política en Estados Unidos.