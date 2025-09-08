El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que su Gobierno “va a limpiar” las ciudades y negó que exista una “guerra” contra Chicago, pese a sus recientes amenazas en redes sociales, informó EFE. El mandatario reiteró que el objetivo de su administración es enfrentar la inseguridad y el crimen organizado.
Donald Trump promete "limpiar" ciudades y apunta a Chicago
Donald Trump niega una “guerra” con Chicago, pero anticipa militarización en ciudades de Estados Unidos gobernadas por demócratas