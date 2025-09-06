Donald Trump anuncia que la Cumbre del G20 se celebrará en su resort en Estados Unidos

Trump delega en J.D. Vance

En el mismo anuncio, Donald Trump confirmó que no asistirá a la Cumbre del G20 de este año en Sudáfrica, país con el que mantiene tensiones políticas. En su lugar viajará el vicepresidente J.D. Vance. Sudáfrica ostenta la presidencia rotatoria del foro hasta noviembre de 2025, cuando pasará a Estados Unidos.

VANCE-vicepresidente-efe-3.jpg El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, viajará a Sudáfrica en lugar de Donald Trump a la próxima Cumbre del G20. Crédito: EFE.

Trump criticó duramente al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y señaló que su ausencia responde a esas diferencias.

Invitación a Putin y Xi Jinping

El mandatario también aseguró que recibiría con gusto a Vladímir Putin y Xi Jinping en la Cumbre del G20 de Miami. Aunque ambos líderes son miembros del foro, Trump recordó que su presencia sería como “observadores” y que probablemente rechazarán la invitación.

rusia china estados unidos efe 1 Reunión previa al desfile entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, China (Archivo). Crédito: EFE/ Sergey Bobylev /Sputnik /Kremlin Pool.

Donald Trump aprovechó para cuestionar a ambos líderes tras su participación en un desfile militar en Pekín, acusándolos de ignorar el sacrificio de los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial.

En los últimos años, Putin evitó participar en las cumbres del G20 debido a la invasión de Ucrania, delegando su representación en el canciller Serguéi Lavrov. Por su parte, Xi Jinping mantiene una relación estratégica con Rusia, lo que incrementó la tensión diplomática con Estados Unidos.