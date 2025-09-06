Inicio Mundo Donald Trump
Polémica sede en Florida

Donald Trump anuncia que la Cumbre del G20 se celebrará en su resort en Estados Unidos

Donald Trump confirma que la Cumbre del G20 2026 será en su resort de Miami, la primera vez en casi 20 años que Estados Unidos será anfitrión

Jimena Díaz
Donald Trump habla mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la Cumbre del G20 de 2026 tendrá lugar en Miami, Florida. Será la primera vez en casi 20 años que el país reciba este encuentro de las principales economías del mundo, tras la edición de 2009 en Pittsburgh.

Según EFE, Trump precisó que el evento se celebrará en el Trump National Doral, un resort de lujo de su propiedad ubicado a solo 10 kilómetros del aeropuerto internacional de Miami. “Todos quieren que sea ahí porque está al lado del aeropuerto. No gano dinero con esto”, afirmó.

El complejo turístico cuenta con más de 300 hectáreas, cuatro campos de golf y amplias instalaciones para recibir a delegaciones internacionales. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la elección de la sede “mostrará lo que Estados Unidos tiene para ofrecer bajo el liderazgo del presidente Trump”.

Trump delega en J.D. Vance

En el mismo anuncio, Donald Trump confirmó que no asistirá a la Cumbre del G20 de este año en Sudáfrica, país con el que mantiene tensiones políticas. En su lugar viajará el vicepresidente J.D. Vance. Sudáfrica ostenta la presidencia rotatoria del foro hasta noviembre de 2025, cuando pasará a Estados Unidos.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, viajará a Sudáfrica en lugar de Donald Trump a la próxima Cumbre del G20. Crédito: EFE.

Trump criticó duramente al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y señaló que su ausencia responde a esas diferencias.

Invitación a Putin y Xi Jinping

El mandatario también aseguró que recibiría con gusto a Vladímir Putin y Xi Jinping en la Cumbre del G20 de Miami. Aunque ambos líderes son miembros del foro, Trump recordó que su presencia sería como “observadores” y que probablemente rechazarán la invitación.

Reunión previa al desfile entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, China (Archivo). Crédito: EFE/ Sergey Bobylev /Sputnik /Kremlin Pool.

Donald Trump aprovechó para cuestionar a ambos líderes tras su participación en un desfile militar en Pekín, acusándolos de ignorar el sacrificio de los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial.

En los últimos años, Putin evitó participar en las cumbres del G20 debido a la invasión de Ucrania, delegando su representación en el canciller Serguéi Lavrov. Por su parte, Xi Jinping mantiene una relación estratégica con Rusia, lo que incrementó la tensión diplomática con Estados Unidos.

