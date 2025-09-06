Quién heredará el colosal imperio de 11.000 millones de euros de Giorgio Armani

tienda emporio armani Emporio Armani cuenta con 650 tiendas en todo el mundo. Imagen: Armani.

Como Armani, no tuvo hijos, planeó su sucesión con más de una década de antelación para preservar la independencia y la integridad de su marca, evitando divisiones o adquisiciones externas.

La fortuna de Giorgio Armani

"El diseñador deja un patrimonio estimado en 11.000 millones de euros, que lo situaba como el segundo creador de moda más rico del mundo, solo por detrás de Ralph Lauren", revela Forbes.

Algunos de los bienes personales que obtuvo Armani fueron: un yate valorado en 60 millones de dólares, residencias en lugares como St. Tropez, Antigua, Pantelleria o Nueva York, y un histórico palazzo en Milán que convirtió en su cuartel general creativo.

casa armani en un palacio Armani Casa queda en Palazzo Orsini, en pleno corazón de Milán. Imagen: Elle.

Pese a su riqueza, el diseñador se autodefinía como un hombre prudente: “Incluso cuando me he convertido en una persona acomodada, he actuado con cautela. Siempre he considerado vulgar la exhibición del dinero”, confesó en múltiples ocasiones.

Los colaboradores y familiares clave de Armani

Giorgio designó un grupo selecto de familiares y colaboradores como herederos principales. Rosanna Armani, su hermana menor de 86 años, es una de las herederas destacadas, con presencia constante en la empresa.

Sus sobrinas Silvana Armani (69 años) y Roberta Armani (54 años), hijas de su difunto hermano Sergio, ocupan roles clave. Silvana, considerada la heredera artística, ha colaborado en las colecciones femeninas y es vista como continuadora del legado creativo. Por su parte, Roberta gestiona las relaciones con celebridades y el entretenimiento VIP.

Roberta Armeni y Giorgio Armeni Roberta Armeni, sobrina de Giorgio Armani, apenas concede entrevistas. Sin embargo, en una charla con Mujerhoy reveló: "Mi tío ha sido el diseñador que empodera a las mujeres". Imagen: Mujerhoy.

El sobrino Andrea Camerana (55 años), hijo de Rosanna y también heredero de la familia Agnelli, lidera iniciativas de sostenibilidad en el grupo. Además, Pantaleo "Leo" Dell’Orco, colaborador de Armani durante más de 20 años y responsable del diseño masculino, es tratado como un miembro de la familia y figura en la sucesión.

Otros nombres mencionados incluyen a Irving Bellotti, CEO de Rothschild Italia y asesor financiero de larga data, así como a gerentes como Giuseppe Marsocci (director comercial adjunto) y Daniele Ballestrazzi (director operativo y financiero adjunto), quienes podrían asumir roles ejecutivos superiores.

Armani enfatizó una transición gradual y orgánica, sin un único sucesor, sino un "pool de personas de confianza" para evitar rupturas abruptas. El eje de la sucesión es la Fondazione Giorgio Armani, creada en 2016 para salvaguardar la gobernanza, los activos y la cultura de la empresa.