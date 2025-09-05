Carrefour absorbió 60 de 80 empleados de Super A en Mendoza y prepara el cambio de marca

CARREFOUR.JPG Carrefour aceptó absorber a 60 de los 80 empleados de los ex Super A con el mismo nivel de sueldos y antigüedad. Foto: archivo

Con los Express, Carrefour apunta a hacerse fuerte en los negocios de cercanía en los barrios. Mientras, define su propia venta a capitales argentinos entre los que compiten GDN (De Narváez, de Changomás), Coto y familia Braun (La Anónima).

El destino de otros 20 empleados

Luego de firmarse el contrato de compraventa y el traspaso del fondo de comercio de Super A a Carrefour, se confirmó cuál será el destino de todos los ahora ex trabajadores de la cadena minorista.

El secretario general del CEC (Centro Empleados de Comercio), Fernando Ligorria, señaló que "los traspasos de los trabajadores son conservando todos los derechos adquiridos, como antigüedad y salarios",

Los restantes 20 empleados que no tomó Carrefour serán ubicados por los vendedores, la familia Abraham, en sucursales de Blow Max, su cadena mayorista.

Es que al contrario de su contraparte, los fundadores de Super A reconocen que se enfocarán desde ahora en ese segmento. En lo que va del 2025 se expandió a 4 sucursales, el doble de las que tenía hasta el año pasado.

carrefour en venta, supermercado.webp Carrefour está en venta y hay dos grandes interesados en quedarse con la cadena de supermercados.

Con los Super A, más de 500 Carrefour Express

Lo dicho: en pleno cambio de dueños después de 43 años (abrió su primera sucursal en Buenos Aires en abril de 1982), la multinacional francesa quiere hacer pata ancha con los negocios de cercanía.

“Somos la única cadena de supermercados que supera 700 sucursales propias en Argentina. Nuestro objetivo es ser el retail preferido en cada barrio de las 22 provincias donde estamos", resaltó David Collas, director ejecutivo de Carrefour Argentina.

Para Collas, "seguimos sólidos con nuestro modelo de negocio; con la compra de estas nuevas sucursales, ya duplicamos la cantidad de aperturas previstas en Express para todo el año”.

Junto a las 16 nuevas bocas en Mendoza y otra en Córdoba, el grupo ya tiene más de 500 Carrefour Express en todo el país. Este año, la compañía abrió otras 18 tiendas de este formato, incluidas sus 2 primeras en Salta.

Todo es parte del plan de expansión 2025-2027, con la apertura de 100 nuevas sucursales, lo que permitirá generar 2.500 nuevos empleos. Una inversión global estimada de 300 millones de dólares, tal como la definió Carrefour en octubre del año pasado.