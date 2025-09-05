Cuál será el precio del dólar después de las elecciones según los expertos

En las últimas semanas, el dólar obtuvo un nuevo récord al llegar a los $1.390. Actualmente, la moneda norteamericana se encuentra en $1.375, aunque los expertos señalan que su valor podría ser otro, una vez que pasen las elecciones.

Según los expertos consultados por el Banco Central, el precio del dólar sería de $1.362 en septiembre. Para fin de año, otra es la historia.

Los mismos expertos manifestaron que el valor de la moneda estadounidense puede llegar a los $1.441 en diciembre, según la publicación del Banco Central.

Qué pasará con el dólar en el 2026

Para los primeros meses del año 2026, el mismo relevamiento indica que el dólar podría llegar a $1.480 en febrero, mientras que, para dentro de un año, podría escalar hasta los $1.604, aunque algunas consultoras lo colocan por encima de esa cifra.

Qué hacer con los dólares

Desde los bancos, en los últimos meses, se ha incentivado el plazo fijo en dólares como inversión. Este tipo de depósitos es conocido por su sencillez y seguridad, ya que indica cuánto se va a ganar a través de un simulador.

No obstante, algunos bancos ofrecen la posibilidad de realizar otro tipo de inversiones o de mantener los dólares en la caja de ahorro y crear intereses por el solo hecho de tener los billetes en la entidad.