El mall estará ubicado en las inmediaciones del Metro de Santiago de Chile, y contará con cientos de locales comerciales en su interior, entre los que seguramente habrá supermercados, restaurantes, gimnasio, cine y hasta consultorios médicos. Por otro lado, tendrá un estacionamiento de dos pisos subterráneo con más de 25.000 lugares para vehículos.
mall vivo santiago de chile 3
Una proyección de cómo será el gigante mall de Chile.
La construcción del mall Vivo Santiago demandará una inversión de nada más ni nada menos que 200 millones de dólares por parte de los emprendedores que encararon semejante proyecto.
Este nuevo mall de Chile, que será un edificio totalmente imponente en medio de Santiago de Chile, estará ubicado estratégicamente en la avenida Vicuña Mackenna y Carlos Bittborn, en la capital del país vecino, que ahora tendrá una excusa más para recibir turismo de compras.