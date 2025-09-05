Todavía no tiene fecha concreta definida para su inauguración, pero seguramente una vez que esté de pie será el epicentro para realizar las compras en Santiago de Chile. Por este motivo, y por las bondades que está previsto que ofrezca, seguramente será uno de los más convocantes en ese país.

mall vivo santiago de chile El mall de Santiago de Chile tendrá varios pisos y cientos de locales.

El nuevo mall gigante en Santiago de Chile

Mall Vivo Santiago seguramente será uno de los centros comerciales de Chile más convocantes cuando esté construido, para mediados del año 2029, según prevén las autoridades que encararon semejante proyecto. El edificio gigante tendrá 217.000 metros cuadrados distribuidos en 7 pisos, más 7 subterráneos y hasta una torre de departamentos de 22 niveles para alquileres, ya sea temporales o mensuales.