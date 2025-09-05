El imponente mall que abrirá en Santiago de Chile.

Generalmente, las personas que cruzan la cordillera con destino a Chile para realizar compras a un mejor precio eligen Santiago de Chile ante la gran cantidad de oferta de centros comerciales. Dentro de poco, un nuevo y gigante mall comenzará a ser construido con una inversión millonaria y seguramente en los próximos años atraerá a la mayoría de los visitantes y propios ciudadanos trasandinos.

Todavía no tiene fecha concreta definida para su inauguración, pero seguramente una vez que esté de pie será el epicentro para realizar las compras en Santiago de Chile. Por este motivo, y por las bondades que está previsto que ofrezca, seguramente será uno de los más convocantes en ese país.

El mall de Santiago de Chile tendrá varios pisos y cientos de locales.

El nuevo mall gigante en Santiago de Chile

Mall Vivo Santiago seguramente será uno de los centros comerciales de Chile más convocantes cuando esté construido, para mediados del año 2029, según prevén las autoridades que encararon semejante proyecto. El edificio gigante tendrá 217.000 metros cuadrados distribuidos en 7 pisos, más 7 subterráneos y hasta una torre de departamentos de 22 niveles para alquileres, ya sea temporales o mensuales.

El mall estará ubicado en las inmediaciones del Metro de Santiago de Chile, y contará con cientos de locales comerciales en su interior, entre los que seguramente habrá supermercados, restaurantes, gimnasio, cine y hasta consultorios médicos. Por otro lado, tendrá un estacionamiento de dos pisos subterráneo con más de 25.000 lugares para vehículos.

Una proyección de cómo será el gigante mall de Chile.

La construcción del mall Vivo Santiago demandará una inversión de nada más ni nada menos que 200 millones de dólares por parte de los emprendedores que encararon semejante proyecto.

Este nuevo mall de Chile, que será un edificio totalmente imponente en medio de Santiago de Chile, estará ubicado estratégicamente en la avenida Vicuña Mackenna y Carlos Bittborn, en la capital del país vecino, que ahora tendrá una excusa más para recibir turismo de compras.

