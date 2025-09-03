Inicio Sociedad América del Sur
El país de América del Sur que es el mayor productor de madera: está en el top 8 del mundo

En América del Sur, un país se destaca como top 8 mundial en producción y exportación de madera, gracias a sus bosques y una industria sostenible

Por Valentina Araya [email protected]
Top 8 mundial: un país de Sudamérica lidera en producción y exportación de madera.

La región de América del Sur cuenta con vastos territorios forestales y una gran diversidad de especies que permiten producir madera de alta calidad para construcción, muebles y celulosa. Sin embargo, entre todos los países de Sudamérica, hay uno que se destaca en el mundo como un referente en la producción y exportación de madera.

Después de varios líderes globales, este país de América del Sur ocupa un lugar dentro del top 8 mundial, consolidando su posición como uno de los mayores productores de madera y derivados. Sus bosques de pino, eucalipto y madera nativa, junto con una industria moderna y sostenible, le permiten abastecer mercados internacionales de manera constante. Te contamos de qué país se trata.

Sudamérica competitiva: su industria maderera combina innovación y manejo responsable.

Ese país es Chile, el mayor productor de madera en América del Sur y un referente en sostenibilidad forestal. Cada año, produce aproximadamente 6 mil millones de productos madereros, lo que lo ubica entre los principales del mundo. Alrededor del 20,6% de su territorio está cubierto por bosques productivos, y su industria combina innovación y manejo responsable de los recursos naturales.

Las exportaciones de madera chilena incluyen madera aserrada, tableros y celulosa, con destinos principales en Estados Unidos, China, Japón y países europeos. Su capacidad para ofrecer productos de calidad y sostenibles ha fortalecido la posición de Chile como un actor clave en el comercio global de madera.

Madera de calidad: pino, eucalipto y especies nativas impulsan las exportaciones.

Los mayores productores de madera del mundo

Según cifras recientes, los principales productores globales de madera son:

  • Canadá: con vastos bosques boreales y 17,1 mil millones de dólares en exportaciones.
  • Estados Unidos: producción anual de 195 mil millones de kg de madera, gran diversidad de especies.
  • Suecia: más del 55% de su territorio son bosques productivos, ingresos de 10,6 mil millones de dólares.
  • Finlandia: madera representa cerca del 20% de sus ingresos por exportación.
  • Alemania: producción anual: 14,5 mil millones de kg; exportaciones de 170 mil millones de euros.
  • Rusia: exporta cerca de 14 mil millones de kg anuales.
  • Austria: producción anual: 7 mil millones de kg; destaca por prácticas sostenibles.
  • Chile: producción anual: 6 mil millones de productos madereros, líder en América del Sur.

