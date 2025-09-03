La región de América del Sur cuenta con vastos territorios forestales y una gran diversidad de especies que permiten producir madera de alta calidad para construcción, muebles y celulosa. Sin embargo, entre todos los países de Sudamérica, hay uno que se destaca en el mundo como un referente en la producción y exportación de madera.
El país de América del Sur que es el mayor productor de madera: está en el top 8 del mundo
En América del Sur, un país se destaca como top 8 mundial en producción y exportación de madera, gracias a sus bosques y una industria sostenible