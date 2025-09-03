Después de varios líderes globales, este país de América del Sur ocupa un lugar dentro del top 8 mundial, consolidando su posición como uno de los mayores productores de madera y derivados. Sus bosques de pino, eucalipto y madera nativa, junto con una industria moderna y sostenible, le permiten abastecer mercados internacionales de manera constante. Te contamos de qué país se trata.

America del sur Sudamérica competitiva: su industria maderera combina innovación y manejo responsable.

El país de América del Sur que es el mayor productor de madera: está en el top 8 del mundo

Ese país es Chile, el mayor productor de madera en América del Sur y un referente en sostenibilidad forestal. Cada año, produce aproximadamente 6 mil millones de productos madereros, lo que lo ubica entre los principales del mundo. Alrededor del 20,6% de su territorio está cubierto por bosques productivos, y su industria combina innovación y manejo responsable de los recursos naturales.