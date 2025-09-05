Inicio Policiales Pedofilia
En el Valle de Uco

Caso de pedofilia: el reto viral de una niña que terminó con una docente detenida injustamente

A casi un mes de ser detenida en la escuela donde trabajaba, la Fiscalía que investigó el supuesto caso de pedofilia pidió el sobreseimiento de la sospechosa

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
La mujer acusada de pedofilia estuvo detenida en la Comisaría 20 de Tupungato.

Tenía el cargo de vicedirectora de una escuela en Tupungato. Estaba por rendir para ser directora y jubilarse en los próximos años. Pero todo quedó trunco cuando a la docente la sacaron esposada del propio colegio donde trabajaba, acusada de compartir imágenes de pedofilia en internet. Sin embargo, todo se trató de un reto viral que realizó su propia nieta.

En los últimos meses, un reporte de Google en Estados Unidos reveló que una cuenta de Youtube con un IP radicado en Mendoza había intentado subir un video a Youtube con contenido pedófilo. La pista tecnológica derivó en un allanamiento y en la detención de la docente, quien fue imputada por distribución de material de abuso sexual infantil.

Al tratarse de un un delito excarcelable en su pena mínima -de 3 a 6 años de prisión- y no tener antecedentes penales, la docente terminó recuperando su libertad horas después tras rendir una fianza.

Comisaría 20 Tupungato
El expediente de pedofilia se ventiló en la Comisaría de Tupungato.

El caso de pedofilia que terminó en un reto viral

La docente comenzó a ser asistida por el abogado particular Juan Franco Ferraris, quien decidió que declare en el expediente. En esa indagatoria, le exhibieron el video en cuestión y la mujer rompió en llanto al notar que era su nieta, de 11 años, quien aparecía bailando y mostrando partes de su cuerpo.

Los padres de la niña -hijo de la docente- entregaron el teléfono desde el cual se había intentado subir el video a Youtube. Se trata de un celular que estaba en desuso guardado en un cajón en la casa de la docente.

La propia menor de edad declaró en cámara Gesell y confesó que fue ella quien realizó la grabación en solitario. Explicó que se trata de un reto viral de internet que le había visto realizar a otras compañeras del colegio.

Con estas pruebas, el propio fiscal de Valle de Uco, Pablo Fossarolli, solicitó el sobreseimiento de la docente el jueves pasado. Ahora habrá que esperar que se realice una audiencia ante un juez para confirmar la desvinculación de la mujer y el archivo del expediente.

Además de los problemas penales, la sospecha de pedofilia también impactó en el ámbito laboral de la mujer. Al ser detenida, la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió apartarla de su cargo sin goce de sueldo, medida que hasta el momento se mantiene.

