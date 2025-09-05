Caso de pedofilia: el reto viral de una niña que terminó con una docente detenida injustamente

Comisaría 20 Tupungato El expediente de pedofilia se ventiló en la Comisaría de Tupungato. Gentileza Carina Scandura

El caso de pedofilia que terminó en un reto viral

La docente comenzó a ser asistida por el abogado particular Juan Franco Ferraris, quien decidió que declare en el expediente. En esa indagatoria, le exhibieron el video en cuestión y la mujer rompió en llanto al notar que era su nieta, de 11 años, quien aparecía bailando y mostrando partes de su cuerpo.

Los padres de la niña -hijo de la docente- entregaron el teléfono desde el cual se había intentado subir el video a Youtube. Se trata de un celular que estaba en desuso guardado en un cajón en la casa de la docente.

La propia menor de edad declaró en cámara Gesell y confesó que fue ella quien realizó la grabación en solitario. Explicó que se trata de un reto viral de internet que le había visto realizar a otras compañeras del colegio.

Con estas pruebas, el propio fiscal de Valle de Uco, Pablo Fossarolli, solicitó el sobreseimiento de la docente el jueves pasado. Ahora habrá que esperar que se realice una audiencia ante un juez para confirmar la desvinculación de la mujer y el archivo del expediente.

Además de los problemas penales, la sospecha de pedofilia también impactó en el ámbito laboral de la mujer. Al ser detenida, la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió apartarla de su cargo sin goce de sueldo, medida que hasta el momento se mantiene.