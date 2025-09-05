La Policía detuvo a un joven de 18 años acusado del crimen de un hombre en San Martín

cuchillos detenido crimen san martin Los cuchillos que encontró la Policía en la casa donde se detuvo al acusado de un crimen en San Martín. Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad y Justicia

El operativo para dar con el acusado del crimen en San Martín

La medida judicial por el crimen en San Martín se registró en un domicilio, donde un joven intentó darse a la fuga por la parte trasera al ver la presencia de los uniformados. Después de una breve persecución, fue detenido a unos 20 metros del lugar.

Durante la requisa del inmueble, se secuestraron varios elementos de interés para la investigación:

4 cuchillos tipo carnicero de diferentes tamaños (12, 15, 17 y 27 cm).

1 cuchillo con mango de cuerno de venado y hoja de 23 cm.

1 cartucho calibre 36 marca Orbea sin percutar.

Por disposición del fiscal de la Unidad Fiscal de San Martín, Martín Scattareggi, los objetos fueron secuestrados y el detenido quedó a disposición de la Justicia.

El asesinato en el Este

El homicidio de Ahumada, de 26 años, se produjo el 31 de julio pasado en el barrio Primavera en San Martín. Allí se desarrolló una pelea y la víctima recibió tres puñaladas por la espalda.

Fuentes ligadas al caso del crimen detallaron que la persona asesinada tenía un pedido de comparendo por parte de la Justicia desde noviembre del 2024.