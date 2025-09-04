Estudiante y abanderado: así pasa los días en la cárcel el asesino de Johana Chacón a 13 años del crimen

johana chacon mariano luque.jpg

Según el cómputo de la pena y acorde al tiempo que lleva detenido, Mariano Luque saldrá de la cárcel el 18 de enero de 2046, cuando tenga 65 años. Claro que ese cálculo no tiene en cuenta beneficios carcelarios a los que podría acceder, como salidas transitorias o una libertad condicional.

En ese sentido, fuentes penitenciarias detallaron que el asesino de Johana Chacón y Soledad Olivera mantiene una conducta casi intachable dentro del complejo Almafuerte III. De hecho, en las últimas evaluaciones ha sido calificada con 10 y un concepto de 8, sin registrar sanciones disciplinarias.

Mariano Luque se encuentra terminando los estudios de colegio secundario en el CENS intramuros, donde el último año se convirtió en abanderado provincial. También realizó el "taller de empatía hacia la víctima". Con estos requisitos cumplidos ha solicitado estímulos educativos, que es un beneficio que reduce la pena unos meses.

Mariano Luque.jpg

Aniversario de la desaparición de Johana Chacón

El 4 de septiembre de 2012, Johana Chacón fue vista por última vez con vida. Ese día, la adolescente regresaba del colegio en colectivo y se bajó en la puerta de la finca de Lavalle donde vivía con su hermana, Beatriz, quien era la pareja de Mariano Luque. El caso fue emblemático ya que no se encontraron respuestas inmediatas sobre su paradero y hasta se siguió una pista sobre una teoría de trata de personas. Además, ayudó a exponer un hecho similar ocurrido un año antes en la misma localidad de Tres de Mayo: la desaparición de Soledad Olivera.

Si bien el nombre de Mariano Luque siempre estuvo en boca de los investigadores, no se conseguían pruebas para atarlo al expediente penal. De hecho, el hombre fue juzgado por el caso de Soledad Olivera y terminó absuelto, aunque luego ese juicio se declaró nulo.

El panorama cambió radicalmente en noviembre de 2015. La hermana de Johana Chacón decidió hablar y confesar la verdad. Reveló que Mariano Luque estranguló a la adolescente, que tiró el cadáver en un tacho de 200 litros y que luego lo prendió fuego. Todo ocurrió frente a sus propios ojos. Se realizaron excavaciones en la finca donde se encontraron restos óseos de un pie humano, aunque nunca se pudo cotejar genéticamente para determinar si pertenecían a la adolescente.

Con estas pruebas y otros testimonios, Mariano Luque volvió a ser detenido. En junio de 2017 lo condenaron a 12 años de prisión por el crimen de Soledad Olivera y en diciembre de 2018 recibió 24 años de prisión por el caso de Johana Chacón. Ambas penas fueron unificadas en 32 años y confirmadas luego por la Suprema Corte de Justicia.

Hace un mes, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley para que el 4 de septiembre pase a ser el Día Provincial en Memoria de Johana Chacón. De este modo se cambió la denominación de “Día Provincial de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana”.