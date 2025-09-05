Los 7 directivos de Fecovita llevados a juicio por falsear balances presentaron un escrito

Eduardo Sancho.jpg Eduardo Sancho, uno de los 7 directivos de Fecovita imputados y citados a juicio penal por balances falsos.

Los balances de Fecovita son la clave del caso

Los 7 directivos de Fecovita fueron citados a juicio penal por delitos vinculados al fraude al comercio y este lunes presentarán un escrito de oposición.

Puntualmente, se les atribuyó la omisión y ocultamiento deliberados de actos contables relevantes para el patrimonio de la histórica cooperativa vitivinícola que funciona en Maipú desde 1980.

Los balances 42 y 43 de los ejercicios económicos 2021 y 2022 de Fecovita fueron ejes de la denuncia presentada por la ex socia Iberte SRO y del posterior análisis de la Fiscalía de Delitos Económicos con el asesoramiento de los peritos contables del Cuerpo Médico Forense.

Durante la investigación penal, y tal como dispone el código procesal, todas las partes estuvieron representadas por peritos y técnicos contables.

Los 7 imputados de Fecovita

Los imputados son Eduardo Sancho, Eugenio Portera, Roberto Vázquez, Hilda Wilhelm de Vaieretti, Marcelo Fabián Federici, Rubén Panella y Jorge David Irañeta.

Todos eran directivos de Fecovita al momento de los hechos bajo proceso y algunos siguen en funciones, como el presidente Panella.

Para la Fiscalía, "los imputados ocultaron deliberadamente información relativa al patrimonio de Fecovita, afectándolo".

Con todo, también resultó afectada la denunciante empresa eslovaca/española Iberte SRO con la que Fecovita estaba asociada en la exportadora de vino y mosto Evisa.