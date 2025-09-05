Inicio Judiciales Fecovita
La Fiscalía citó a los 7 directivos de Fecovita que irán a juicio por balances falsos

Este viernes deben presentarse en el Polo Judicial los 7 directivos de Fecovita acusados por el fiscal tras la investigación por la denuncia de la ex socia Iberte SRO

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
La Fiscalía mandó a juicio a 7 directivos de Fecovita por balances falsos tras la pesquisa promovida por Iberte SRO.

Foto: UNO / Martín Pravata

La Fiscalía de Delitos Económicos convocó para este viernes a los 7 directivos de Fecovita que serán llevados a juicio oral y público por certificar y presentar balances falsos de la histórica cooperativa vitivinícola mendocina que funciona en Maipú.

El fiscal del caso, Juan Ticheli, notificará a Eduardo Sancho, Eugenio Portera, Roberto Vázquez, Hilda Wilhelm de Vaieretti, Marcelo Fabián Federici, Rubén Panella y Jorge David Irañeta, todos de Fecovita, de que concluyó la investigación iniciada en 2023 a instancias de la denunciante y ex socia Iberte SRO y que serán llevados a juicio.

Tomando como referencia las conclusiones de los peritos contables del Cuerpo Médico Forense, el magistrado informará personalmente a los 7 imputados de Fecovita que dispuso la citación a juicio de todos ellos por maniobras "deliberadas y voluntarias" para ocultar información sensible en los balances de números 42 y 43 de los años 2021 y 2022.

Fecovita Rubén Panella, presidente Fecovita (7).jpeg
Rubén Panella, presidente de Fecovita, es uno de los 7 directivos citados a juicio a pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos.

Fecovita: la acusación del fiscal tras la denuncia de Iberte SRO

Para la Fiscalía, la certificación, autorización y presentación de los balances de los ejercicios económicos 2021 y 2022 de Fecovita no contienen, por decisión voluntaria y deliberada de los imputados, actos contables que debieron ser consignados incluso fuera de las fechas de cierre y anteriores a las fechas de certificación.

En el escrito de 77 carillas donde quedó plasmada la citación a juicio, Ticheli consideró que los directivos de Fecovita omitieron dar cuenta de -entre otros hechos- el apartamiento de esa empresa de la sociedad comercial con Iberte SRO en la compañía Evisa, dedicada a la exportación de vino y mosto.

Fecovita
Fecovita funciona en Maipú desde 1980. Hoy, 7 directivos enfrentan una acusación penal por fraude al comercio por balances falsos.

Además, los ejecutivos de Fecovita al momento de los hechos omitieron dar cuenta de dos pedidos de quiebra presentados por Iberte SRO y fechados en abril de 2023, dijo el fiscal.

Ocultamiento deliberado a sabiendas del daño patrimonial causado a Fecovita les atribuyó el investigador a los 7 directivos de Fecovita bajo proceso penal.

