La Fiscalía citó a los 7 directivos de Fecovita que irán a juicio por balances falsos

Fecovita Rubén Panella, presidente Fecovita (7).jpeg Rubén Panella, presidente de Fecovita, es uno de los 7 directivos citados a juicio a pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos. Foto: UNO / Martín Pravata

Fecovita: la acusación del fiscal tras la denuncia de Iberte SRO

Para la Fiscalía, la certificación, autorización y presentación de los balances de los ejercicios económicos 2021 y 2022 de Fecovita no contienen, por decisión voluntaria y deliberada de los imputados, actos contables que debieron ser consignados incluso fuera de las fechas de cierre y anteriores a las fechas de certificación.

En el escrito de 77 carillas donde quedó plasmada la citación a juicio, Ticheli consideró que los directivos de Fecovita omitieron dar cuenta de -entre otros hechos- el apartamiento de esa empresa de la sociedad comercial con Iberte SRO en la compañía Evisa, dedicada a la exportación de vino y mosto.

Fecovita Fecovita funciona en Maipú desde 1980. Hoy, 7 directivos enfrentan una acusación penal por fraude al comercio por balances falsos. Foto: UNO / Martín Pravata

Además, los ejecutivos de Fecovita al momento de los hechos omitieron dar cuenta de dos pedidos de quiebra presentados por Iberte SRO y fechados en abril de 2023, dijo el fiscal.

Ocultamiento deliberado a sabiendas del daño patrimonial causado a Fecovita les atribuyó el investigador a los 7 directivos de Fecovita bajo proceso penal.