La Fiscalía mandó a juicio a 7 directivos de la histórica Fecovita por falsear balances

Fecovita, en la mira por los balances 2021 y 2022

La investigación comenzó en 2023, estuvo a cargo del fiscal Flavio D´Amore, pasó a su par Ticheli y se asentó esencialmente en el trabajo de peritos contables del Cuerpo Médico Forense.

Para la Fiscalía de Delitos Económicos, los 7 imputados que actuaron por cuenta de Fecovita "incumplieron obligaciones contables y legales en la confección, certificación y publicación de los balances 42 y 43 correspondientes a los años 2021 y 2022, en perjuicio de la empresa Iberte SRO", con la que estaba asociada en el negocio de exportación de vino y mosto.

El defensor es Marcelo Biglieri. Con la asistencia de los abogados Carlos Aguinaga y Santiago Pontis Day, Guillermo García (ex titular dei INV) participó como querellante particular por ser presidente de la Exportadora Vitivinícola SA (Evisa) y apoderado de Iberte SRO.

Para el fiscal Ticheli, los imputados -al momento de los hechos integrantes del Consejo de Administración y síndicos de Fecovita- cometieron delitos dolosos (intencionales) en cuanto a la confección, certificación y publicación de los balances 42 y 43, referidos a los ejercicios económicos 2021 y 2022 respectivamente.

Qué atribuyó el fiscal a Fecovita sobre el balance 42

1) La omisión "deliberada" de consignar el retiro de su participación como accionista en la Exportadora Vitivinícola SA (Evisa) con posterioridad al cierre del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de ese año.

Según la Fiscalía, Fecovita tenía la obligación contable -según las Normas Contables Profesionales Argentinas- de exponer su retiro de Evisa el 8 de junio de 2022 cuando emitió y aprobó el balance 2021 porque "afectó significativamente la situación patrimonial".

El retiro de Fecovita de Evisa implicó -según el magistrado- "una disminución del activo y una circunstancia de significativa importancia empresarial y económica, afectando directamente el patrimonio neto de Fecovita. La omisión distorsionó el conocimiento de la situación patrimonial, económica y financiera real de Fecovita", señaló Ticheli en el escrito de citación a juicio para los directivos y síndicos de la época.

Los integrantes del Consejo de Administración de Fecovita -Sancho, Panella, Federici e Irañeta- y de la Comisión Fiscalizadora -Portera, Vázquez y Hilda Wilhelm de Vaieretti- "tenían pleno conocimiento de la salida de Fecovita de Evisa, ya que fue tratada en reuniones previas a la aprobación del balance".

Qué atribuyó el fiscal a Fecovita sobre el balance 43

1) La omisión deliberada de consignar en el mismo el Acuerdo Final celebrado con Iberte SRO y Evisa el 13 de octubre de 2022.

Según los peritos del Cuerpo Médico Forense, consignar el acuerdo final era una obligación contable porque "generaba pasivos ciertos y/o previsiones para Fecovita por un valor total de $3.515.622.630,20".

Para el fiscal, "debido al incumplimiento de Fecovita, el Acuerdo Final con Iberte SRO y Evisa dejó de tener efecto, lo que reactivó la validez de 4 convenios anteriores celebrados en abril, julio y noviembre de 2021 y en enero de 2022".

Los mismos implicaban: A) Obligaciones patrimoniales de dar y/o hacer para Fecovita "incluyendo la recompra de vino y mosto; B) La transferencia de inmueblescomo la Bodega Resero, la playa de estacionamiento y la finca y C) El ejercicio de una Opción Irrevocable de Venta (OIV) por parte de Iberte SRO de su participación en Evisa a Fecovita, estimada en poco más de 26 millones de dólares

2) La omisión deliberada de 2 pedidos de quiebra de Fecovita por parte de Iberte SRO y Evisa, fechados en abril de 2023. Consideró el fiscal que "debieron haberse informado como hechos posteriores al cierre en las notas del Balance 43 pero fueron omitidos".

El fiscal: "Los imputados de Fecovita sabían de las consecuencias"

Para Delitos Económicos, "los imputados Sancho, Panella, Federici, Irañeta, Portera, Vázquez y Wilhelm de Vaieretti tenían pleno conocimiento del Acuerdo Final con Iberte SRO y Evisa y sus consecuencias patrimoniales, pero limitaron su referencia a una nota ambigua".