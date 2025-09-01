Más adelante, el día y horario del comienzo de los alegatos de la fiscalía y de la defensa técnica de la arquitecta, a cargo del abogado Andrés Ramos, serán determinados por la Justicia penal.

Loncarich-Medicación incautada.jpeg

La declaración del hijo de Loncarich

El debate que tiene a Carolina Loncarich como acusada de los delitos de sustracción de menores y desobediencia judicial se reanudó esta semana en el Polo Judicial. Ella está detenida en un sector del penal de mujeres destinado a personas con riesgo físico.

Declararon testigos que expusieron sobre la salud mental de la arquitecta mendocina y también se difundió, en la sala de debates, la declaración del hijo en soporte audiovisual grabado en Cámara Gesell.

Los hechos datan de mayo de 2023 cuando el menor de edad tenía 8 años y la madre se lo llevó a Buenos Aires en vez de ponerlo a disposición del padre, a quien le Justicia de Familia le había otorgado la guarda.

El caso Loncarich tuvo en vilo a Mendoza 20 días

Carolina Loncarich y el niño fueron encontrados en un alojamiento en Tigre (Buenos Aires) el 24 de mayo, después de 20 días de búsquedas y rastrillajes ordenados por la Justicia de Mendoza y la difusión pública de la organización internacional Missing Children a través de sus redes sociales.

Durante las primeras jornadas del debate declararon el hermano de Loncarich y el ex esposo y padre del niño que hoy tiene 10 años y vive con él.