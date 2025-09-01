Sigue el juicio a la arquitecta Carolina Loncarich por sustracción de menores en perjucio de su hijo de 8 años y desobediencia a la Justicia de Familia.

Sigue el juicio a la arquitecta Carolina Loncarich por sustracción de menores en perjucio de su hijo de 8 años y desobediencia a la Justicia de Familia.

La salud mental de Carolina Loncarich -presa en la cárcel de mujeres- y la declaración de su hijo menor de edad ante la Justicia fueron los principales ejes de las jornadas de esta semana del juicio oral y público por sustracción de menores, que tiene en el banquillo de los acusados a la arquitecta de 47 años.

El proceso que conduce la jueza penal María Belén Renna pasó a cuarto intermedio y se reanudará el lunes 8 de septiembre en el Polo Judicial. El fiscal acusador es Gabriel Blanco.

Para ese día se ha previsto la exposición de más testigos, en su mayoría peritos psiquiatras ofrecidos por las partes, ya que a Loncarich se le encontró medicación psiquiátrica cuando fue detenida.

Más adelante, el día y horario del comienzo de los alegatos de la fiscalía y de la defensa técnica de la arquitecta, a cargo del abogado Andrés Ramos, serán determinados por la Justicia penal.

Loncarich-Medicación incautada.jpeg

La declaración del hijo de Loncarich

El debate que tiene a Carolina Loncarich como acusada de los delitos de sustracción de menores y desobediencia judicial se reanudó esta semana en el Polo Judicial. Ella está detenida en un sector del penal de mujeres destinado a personas con riesgo físico.

Declararon testigos que expusieron sobre la salud mental de la arquitecta mendocina y también se difundió, en la sala de debates, la declaración del hijo en soporte audiovisual grabado en Cámara Gesell.

Los hechos datan de mayo de 2023 cuando el menor de edad tenía 8 años y la madre se lo llevó a Buenos Aires en vez de ponerlo a disposición del padre, a quien le Justicia de Familia le había otorgado la guarda.

El caso Loncarich tuvo en vilo a Mendoza 20 días

Carolina Loncarich y el niño fueron encontrados en un alojamiento en Tigre (Buenos Aires) el 24 de mayo, después de 20 días de búsquedas y rastrillajes ordenados por la Justicia de Mendoza y la difusión pública de la organización internacional Missing Children a través de sus redes sociales.

Durante las primeras jornadas del debate declararon el hermano de Loncarich y el ex esposo y padre del niño que hoy tiene 10 años y vive con él.

Temas relacionados:

Te puede interesar